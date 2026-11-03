低基期PCB銅箔材料商受關注 榮科股價抗跌 建榮13日開法說會

大盤步入修正低基期PCB銅箔材料商受關注，榮科（4989）股價抗跌且盤中上漲2.28%。建榮（5340）則盤中急拉上漲逾3%來到91.7元，上漲3.5元。建榮預定11月13日開法說會今日股價提前上漲。

榮科先前法說會提到，持續高階 HVLP 銅箔開發與應用，其中HVLP3與HVLP4測試送樣，HVLP5在開發中，HVLP3與HVLP4終端應用為AI PC & server(Next Generation)，至於HVLP5則為Niche。

其餘產品部分，榮科說，HVLP2以及以下VLP通過認證與部分測試送樣，終端瞄準AI PC & server以及RFID應用。另外RTF 銅箔開發與應用RTF3通過第㇐階段客戶認證為HPC Server應用，RTF2以下產品通過認證與客戶逐步放量應用於低軌衛星、智慧機以及HDI用板等客戶產品。