聯發科法說後八家外資搶喊讚 第二家ASIC客戶是誰？瑞銀提出二種可能

聯發科（2454）30日法說，財報及展望都優於預期，瑞銀、高盛、花旗證券等八家外資法人一致看好，預期聯發科AI特殊應用IC（ASIC）業務成長動能將持續強勁，投資評等為「優於大盤」或「買進 」，目標價以瑞銀證券的7,300元最高。

瑞銀指出，在市場對TPU執行力有疑慮時，聯發科符合瑞銀預期，提出的第4季及Cloud ASIC展望優於預期。聯發科管理階層將今年TPU預估營收20多億美元上調至25億美元，並將2027年TPU預估營收從120-160億美元上調至160億美元。

瑞銀表示，更重要的是，對於TPU v9，聯發科重申仍按計畫於2028年第1季量產，澄清近期有關設計定案（tape-out）延後的市場雜音。聯發科正穩步朝向TPU業務擴張的目標前進，並有望達成瑞銀預估的2028年TPU營收440 億美元、2029年TPU營收530億美元，甚至有進一步上修空間。

聯發科還公布第二家Cloud ASIC客戶，預計2028年開始貢獻營收，並且澄清該客戶並非中國大陸客戶。瑞銀判斷有兩種可能，即特斯拉的AI6專案或是SpaceX／xAI的Dojo3。

瑞銀分析，如果是特斯拉的AI6 ，可能在2028年下半年開始量產。若聯發科能將出貨量提升至100萬顆，則全年潛在營收約20億美元。由於設計較簡單，毛利率可能低於TPU的42%。

瑞銀指出，如果是SpaceX／xAI 的Dojo3，聯發科應該會與輝達（NVIDIA）合作提供NVLink Fusion解決方案，以加快產品上市時程。這個專案的一年營收可望達40-90億美元，毛利率則可能與TPU差不多或更高。

瑞銀認為，在瑞銀所研究的個股中，聯發科在雲端AI領域執行能力與成長機會仍然最被市場低估。瑞銀將聯發科今年預估每股稅後純益（EPS）上調5%，並將2027年及2028年預估EPS微幅上調1-2%；基於2027-2028年預估獲利，給予27倍本益比；維持「強力買進」評等。

高盛基於聯發科第3季獲利超出預期、AI ASIC動能強勁，調升聯發科2026-2028年營收與獲利預估，並將目標價從7,000元上調到7,100元，維持25倍的預估本益比及「買進」評等。

另外，花旗給聯發科的目標價為6,800元、Aletheia資本為6,500元、美銀6,200元、摩根士丹利（大摩）6,188元、野村5,800元、大和資本5,500元。