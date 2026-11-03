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佳格深化三大產品布局

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

佳格（1227）昨（2）日舉行法說會，展望後市，將持續深化三大核心品類布局，拓展B端商用市場，並加速東南亞市場布局，透過健康內容電商平台結合營養保健品牌，進軍新加坡、馬來西亞，建立健康會員生態系，開創海外成長動能。

產品布局方面，佳格表示，將深化三大核心品類優勢，其中，乳品與穀物聚焦高纖、高蛋白營養需求，推出桂格5黑5白穀飲及超纖穀飯，並導入日本味之素專利Amino L40技術，福樂則擴充固態優格產能；保健與特殊營養品持續深耕醫藥通路及銀髮營養市場；食用油與調理食品則透過中高端產品及常溫調理食品拓展市場。

海外市場方面，佳格中國大陸油品事業持續拓展多元通路，其中線上電商、新零售及ODM/OEM通路營收分別年增27.2%、39.7%及66.3%。此外，公司也將關注全球葵花籽產量變化及葵花籽油期貨市場，強化原料成本風險管理。

佳格 優格 營養

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