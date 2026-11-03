佳格深化三大產品布局

富田（4590）布局無稀土馬達，有望爭取台積電供應鏈商機。台積電近期向供應商詢問在廠務自動化設備採用無稀土馬達的可行性。據悉，富田已與中鋼合作開發相關技術，若後續取得測試機會，產品通過驗證後將有望轉為訂單。

2026-11-03 00:59