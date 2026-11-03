聽新聞
0:00 / 0:00
富田爭取台積鏈商機
富田（4590）布局無稀土馬達，有望爭取台積電供應鏈商機。台積電近期向供應商詢問在廠務自動化設備採用無稀土馬達的可行性。據悉，富田已與中鋼合作開發相關技術，若後續取得測試機會，產品通過驗證後將有望轉為訂單。
面對稀土來源高度不確定性，富田已宣布，今年起停用來自中國大陸的稀土原料，並透過與中鋼成立的聯合實驗室，共同開發無稀土永磁馬達技術，另與日本大廠合作，採購日製磁鐵，逐步轉向非紅供應鏈。
台積電評估替代方案，主要是降低中國大陸稀土出口管制造成的供應風險。稀土磁鐵常用於工業馬達，晶圓廠自動化設備也有相關需求。對馬達業者而言，若晶圓廠將供應安全納入採購考量，可能帶動無稀土產品由研發走向設備端驗證。
富田與中鋼已成立聯合實驗室，將中鋼高性能電磁鋼導入馬達開發，合作範圍涵蓋電動車、無人機及AI機器人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。