富田（4590）布局無稀土馬達，有望爭取台積電供應鏈商機。台積電近期向供應商詢問在廠務自動化設備採用無稀土馬達的可行性。據悉，富田已與中鋼合作開發相關技術，若後續取得測試機會，產品通過驗證後將有望轉為訂單。

面對稀土來源高度不確定性，富田已宣布，今年起停用來自中國大陸的稀土原料，並透過與中鋼成立的聯合實驗室，共同開發無稀土永磁馬達技術，另與日本大廠合作，採購日製磁鐵，逐步轉向非紅供應鏈。

台積電評估替代方案，主要是降低中國大陸稀土出口管制造成的供應風險。稀土磁鐵常用於工業馬達，晶圓廠自動化設備也有相關需求。對馬達業者而言，若晶圓廠將供應安全納入採購考量，可能帶動無稀土產品由研發走向設備端驗證。

富田與中鋼已成立聯合實驗室，將中鋼高性能電磁鋼導入馬達開發，合作範圍涵蓋電動車、無人機及AI機器人。