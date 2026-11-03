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全家餐飲前三季EPS 6.35元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

全家餐飲（7708）昨（2）日公布第3季財報，單季稅後純益5,617萬元，年增12.6%，每股純益2.2元，創歷年同期新高、單季次高，僅次於今年第2季；累計前三季稅後純益1.62億元，年增25.9%，寫歷年同期新高，每股純益6.35元，已逼近去年全年水準。

全家餐飲第3季合併營收7.81億元，年增9.8%；累計前三季合併營收22.49億元，年增11.6%，單季及累計營收雙創歷年同期新高，獲利增幅也優於營收成長表現。

全家餐飲表示，第3季受惠暑假旺季、父親節、七夕及中秋節等節慶商機，帶動家庭及聚餐需求升溫，旗下三大品牌持續透過季節限定餐點、跨界IP聯名及主題套餐吸引消費者，推升營收及獲利同步成長。

旗下日式定食品牌大戶屋掌握夏季及家庭聚餐需求，結合日本傳統節慶推出鰻魚餐點優惠、季節限定套餐及夏季飲品，帶動消費動能；韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN則持續發揮韓流文化及粉絲經濟優勢，並結合韓國偶像Felix擴大年輕客群。

IKIGAI燒肉則透過和牛、肉量升級及節慶套餐，掌握情人節與中秋節聚餐需求，帶動品牌營收成長。三大品牌透過不同客群及餐飲型態布局，持續擴大市場觸及。

第4季進入餐飲消費旺季，全家餐飲表示，隨著百貨周年慶進入高峰，加上年末聚餐需求接續登場，有望持續帶動旗下品牌來客數及營收表現。

餐飲 全家 EPS

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