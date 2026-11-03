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雷虎秀無人艇整合實力

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

雷虎科技（8033）攜手美國Shield AI強攻無人艇，雙方已完成多載具自主海上協同驗證；雷虎昨（2）日再以SeaShark 600完成實船演示，展現無人艇整合美國AI自主系統與台灣自研系統的能力，雙方將攜手搶單全球軍工商機。

副總統蕭美琴昨日赴台南「2026台灣海洋科技暨無人載具展」雷虎展區參觀，由董事長陳冠如介紹SeaShark系列研發成果。其中，參與實船演示的三家業者中，雷虎是唯一台灣公司。

陳冠如表示，同一艘船可依任務需求搭載美國AI自主系統或雷虎自研系統，核心技術、維修與升級均可留在台灣。SeaShark 600此次以雷虎自研控制系統進行港邊演示，完成8字航行、高速迴轉、自主航行及自主偵測避障。

SeaShark 600船長六公尺，載重300至600公斤，最高船速50節、航程600公里，採輕量化沖壓鋁合金船體與模組化設計，可搭配美製Mercury動力系統，並以貨櫃化方式運輸，支援海域巡防、監偵及海上安全任務。雷虎指出，模組化設計有助於依任務需求配置船體與系統，也利於後續維護及升級。

雷虎自行開發飛控、船舶控制系統、地面控制站、訓練及海圖軟體，並結合台灣自製AI運算設備；通訊方面可整合DTC軍用通訊、中低軌衛星通訊及多船協同網路。公司表示，關鍵零組件來自台灣、美國及盟國，採非紅供應鏈，並可提供在地維護與技術支援。與Shield AI合作則著重自主系統及多載具協同，雙方已完成海上驗證，為後續爭取無人艇應用機會累積實績。

雷虎無人艇也已累積多項測試經驗。SeaShark 800去年參與中科院水面無人載具公開展示，通過全部驗測項目；同年11月，雷虎在屏東大鵬灣以單一導控站同時操控六艘無人艇，完成編隊與群控測試。今年7月與Shield AI完成多載具自主海上協同驗證後，SeaShark 600於10月赴美參加AUSA軍工展，昨日再於台南展會完成實船演示。

雷虎科技 載具 蕭美琴

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