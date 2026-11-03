晶碩營收寫兩個新高 日歐隱形眼鏡熱銷 Q4營運向上

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布10月合併營收7.93億元，月增5.59%、年增13.02%，超越2023年11月創下的單月營收紀錄，改寫歷史新高紀錄；累計前十月合併營收70.40億元，年增21.16%，同步締造歷年新猷。

晶碩表示，10月營收較9月成長，主要來自水膠產品需求增加，其中，中國大陸彩色隱形眼鏡與歐洲透明隱形眼鏡，各約貢獻一半增量，帶動單月營收創高。

晶碩今年營收可望呈現逐季成長走勢，第4季有望再創單季歷史新高。晶碩表示，今年成長動能主要來自日本及歐洲市場需求升溫，其中日本仍是最大市場，矽水膠日拋、彩片及多焦、散光等高階光學產品銷售增加，尤其多焦彩片自第2季開始出貨，成為新的成長來源。至於中國市場今年雙11檔期也有不錯的拉貨表現。

隨著客戶需求持續增加，晶碩積極擴充產能，其中大溪廠今年上、下半年各增加每月500萬片產能，下半年擴線預計於11至12月完成，新產線約需兩個月爬坡，明年可望逐步發揮擴產效益。法人預期，隨著大溪新增產能全年貢獻，加上日本、歐洲矽水膠、功能性鏡片及水膠彩片需求增加，晶碩明年營收可望維持雙位數成長，有望順利突破百億大關。

海外產能布局方面，晶碩持續推進越南新廠建置，第一期規劃每月產能1,000萬片。法人預期，越南廠較可能於明年第4季開始量產，2028年產出貢獻可望逐步擴大，成為後續營運成長動能之一。

展望明年，目前客戶需求旺盛，需求量持續增加。其中，日本市場主要由既有客戶帶動，明年第1季需求可望維持今年旺季水準，中國市場需求也看好。整體而言，明年首季營運可望優於今年同期，甚至有機會超越今年第4季旺季表現，不過，考量農曆春節放假影響，實際表現仍須觀察。

晶碩日前公布第3季財報，單季稅後純益5.4億元，年增36.09%，每股純益6.96元；累計前三季稅後純益15.56億元，年增29.77%，創歷年同期新高，每股純益20.09元。