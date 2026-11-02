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宏達電第3季每股賺0.26元 新品歐美上市挹注

中央社／ 台北2日電

宏達電第3季歸屬母公司業主淨利新台幣2.2億元，每股盈餘0.26元，受惠HTC新產品在歐美上市，相關成本持續控制穩定，業內、業外都有成長，終止連3季虧損，累計前3季每股虧0.36元。

宏達電今天公布第3季財報，營收7.6億元，營業毛利率為40.1%。營業淨損5.1億元，營業利益率負66.3%，歸屬於母公司業主淨利2.2億元，每股盈餘0.26元，累計前3季每股虧0.36元。

宏達電說明，第3季受惠HTC新產品在歐美上市，相關成本持續控制穩定，業內、業外都有成長。

宏達電表示，HTC AI智慧眼鏡VIVE Eagle推出全新圓框款並同步軟體升級，於歐洲、北美及澳洲市場上市，進一步擴大全球市場布局。

宏達電 歐美 HTC

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