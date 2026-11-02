宏達電第3季每股賺0.26元 新品歐美上市挹注

權值龍頭台積電（2330）2日繼續遭外資無情調節，單日面臨逾1.5萬張提款、賣超金額高達349.7億元。盤中股價一度重挫至2,310元，距離2,300元整數大關僅差10元；尾盤雖在政策買盤加碼護盤下收斂跌幅，終場仍下跌40元，收在2,330元。值得市場關注的是，盤後鉅額交易意外出現以「漲停價」2,605元成交的紀錄，引發多頭「仙人指路」的聯想。

2026-11-02 19:55