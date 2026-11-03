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聯發科目標價 喊到7,300

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

聯發科（2454）上周舉行法說會，財報及展望都優於預期，瑞銀、高盛、摩根士丹利（大摩）證券等八家外資法人一致看好，預期聯發科AI特殊應用IC（ASIC）業務成長動能將持續強勁，投資評等為「優於大盤」或「買進 」，目標價以瑞銀證券的7,300元最高。

瑞銀指出，在市場對TPU執行力有疑慮時，聯發科符合瑞銀預期，提出的第4季及Cloud ASIC 展望優於預期。

聯發科管理階層將今年TPU預估營收20多億美元上調至25億美元，並將2027年TPU預估營收從120-160 億美元上調至160億美元。

瑞銀表示，聯發科上修今年TPU預估營收，反映 Google 對v8t訓練晶片的需求穩定，這對加速新一代Gemini大型語言模型（LLM）開發至關重要。更重要的是，對於TPU v9，聯發科重申仍按計畫於2028年第1季量產，澄清近期有關設計定案（tape-out）延後的市場雜音。

瑞銀認為，聯發科正穩步朝向TPU業務擴張的目標前進，並有望達成瑞銀預估的2028年TPU營收440億美元、2029年TPU營收530億美元，甚至具備進一步上修空間。

聯發科還公布第二家 Cloud ASIC 客戶，預計2028年開始貢獻營收，並且澄清該客戶並非中國大陸客戶。

瑞銀判斷有兩種可能，如果是特斯拉的 AI6 專案，則毛利率可能低於TPU的42%；如果是SpaceX／xAI 的 Dojo3，則毛利率可能與TPU差不多或更高，且這個專案的一年營收可望達40-90 億美元。

瑞銀認為，在瑞銀研究的個股中，市場仍然最低估聯發科在雲端 AI 領域執行能力與成長機會。瑞銀將聯發科今年預估每股稅後純益（EPS）上調 5%，並將2027年及2028年預估EPS微幅上調1-2%；基於2027-2028 年預估獲利，給予27倍本益比；維持「強力買進」評等。

聯發科 目標價 高盛

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