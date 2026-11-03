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12檔PCB、光通訊買盤點火 富喬、眾達等股價逆勢突圍

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
PCB示意圖。報系資料照
PCB示意圖。報系資料照

台股昨（2）日受美科技股重挫拖累，失守45,000點關卡，隨波段跌勢已深，富喬（1815）、眾達-KY等印刷電路板、光通訊族群吸引買盤進場，點火股價轉強。法人評估短線醞釀跌深反彈，但抄底宜量力而為，不過度躁進。

科技巨頭財報與展望未能化解市場對人工智慧（AI）龐大資本支出疑慮，引發賣壓大舉出籠，美股四大指數上周五全數收低，所幸國際油價拉回及日、韓股市走穩，台股昨日早盤殺低後收斂跌幅，呈現「價跌量縮」格局。

盤面題材股各自表態，其中，評價經過修正、產業展望正向的印刷電路板、光通訊等兩大族群，都有強勢股逆勢突圍，包括富喬、德宏、金像電、台郡、金居、健鼎、聯光通、眾達-KY、光聖、聯亞、穩懋、聯鈞等，股價上漲1.4%至9.9%不等。

人工智慧（AI）伺服器對傳輸速度、訊號完整性與散熱要求大幅提高，印刷電路板設計朝向高層數、高密度與大尺寸面積等方向發展，產業進入超級循環周期，相關供應鏈營運水漲船高，富喬昨日股價攻頂收139元，重登5日線及月線，帶動德宏、金像電、台郡同步反彈。

受惠AI應用推升訊號傳輸高速化趨勢，銅線傳輸已達極限，水平擴展（Scale-Out）、跨資料中心擴展（Scale-Across）推動光通訊產業產值大幅成長，具低價優勢的聯光通昨日漲停收53.6元，力守月線支撐，光聖、聯亞、穩懋攜手收紅。

展望後市，大型本國投顧分析，台股雖日KD再度進入20以下超賣區，但是否落底仍需國際股市止跌回穩，加上融資浮額仍待沉澱，若消息面仍有干擾，恐延續偏弱震盪格局，建議本周採防守、降低槓桿策略，切勿貿然進場搶反彈。

光通訊 PCB 富喬 眾達

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