聽新聞
0:00 / 0:00

大世科9月EPS 0.47元 碩禾0.42元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同集團旗下資訊服務商大世科（8099）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結9月歸屬母公司淨利4,700萬元，年增90.78%，每股純益0.47元。

大世科前三季營收43.47億元，年增24.43%，寫歷年同期新高紀錄。展望後市，公司表示，算力整合綜效發酵，國內以高科技與金融業建置最積極，並已逐步延伸至中小企業客戶，同時攜手母公司大同搶進東南亞等海外市場。

大世科總經理劉盈秀看好，公司海內外建置步調加快，全年營收挑戰雙位數增長，明年在新案放量挹注下，成長幅度可望更甚今年。

【記者陳昱翔／台北報導】太陽能導電漿大廠碩禾（3691）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益3,900萬元，優於較去年同期虧損3,700萬元，單月每股純益0.42元。

碩禾第2季每股純益0.38元，優於去年同期每股淨損6.01元，9月單月每股純益0.42元，一個月賺贏第2季。

碩禾 算力 大同 EPS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大世科獲利／自結9月4,700萬元、年增90.8% 算力建置需求夯

聯發科Q3每股純益17.5元

零壹財報／AI 商機持續發酵 第3季獲利3.62億元創新高、每股賺2.2元

全家餐飲財報／前三季每股純益6.35元 直逼去年全年

相關新聞

12檔PCB、光通訊買盤點火 富喬、眾達等股價逆勢突圍

台股昨（2）日受美科技股重挫拖累，失守45,000點關卡，隨波段跌勢已深，富喬（1815）、眾達-KY等印刷電路板、光通訊族群吸引買盤進場，點火股價轉強。法人評估短線醞釀跌深反彈，但抄底宜量力而為，不過度躁進。

耐特19日掛牌

高性能複合材料大廠耐特（8058）預計11月19日掛牌上市，董事長陳勲森表示，隨著半導體及備援電池模組（BBU）高階材料應用持續擴大，耐特產品組合逐步朝高附加價值領域轉型，衝刺獲利。

聯發科目標價 喊到7,300

聯發科（2454）上周舉行法說會，財報及展望都優於預期，瑞銀、高盛、摩根士丹利（大摩）證券等八家外資法人一致看好，預期聯發科AI特殊應用IC（ASIC）業務成長動能將持續強勁，投資評等為「優於大盤」或「買進 」，目標價以瑞銀證券的7,300元最高。

大世科9月EPS 0.47元 碩禾0.42元

大同集團旗下資訊服務商大世科（8099）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結9月歸屬母公司淨利4,700萬元，年增90.78%，每股純益0.47元。

聯強業績衝 口袋相機夯

聯強（2347）搭上Vlog、短影音與旅遊影像熱潮帶來的口袋相機需求商機，其代理的Pocket系列口袋相機前三季在台銷售接近5萬台，預計全年銷售可望達8萬台，年增兩倍。

車麗屋搶市 拓展加盟店

汽車百貨連鎖業者車麗屋（7955）登錄興櫃後，積極擴大加盟布局，董事長卓豐閔昨（2）日表示，今年目標加盟店拚增20家，明年進一步挑戰百家以上。車麗屋規劃明年4月申請轉上櫃、最快9月掛牌上櫃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。