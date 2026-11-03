大世科9月EPS 0.47元 碩禾0.42元

聯發科（2454）上周舉行法說會，財報及展望都優於預期，瑞銀、高盛、摩根士丹利（大摩）證券等八家外資法人一致看好，預期聯發科AI特殊應用IC（ASIC）業務成長動能將持續強勁，投資評等為「優於大盤」或「買進 」，目標價以瑞銀證券的7,300元最高。

2026-11-03 01:10