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大世科9月EPS 0.47元 碩禾0.42元
大同集團旗下資訊服務商大世科（8099）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結9月歸屬母公司淨利4,700萬元，年增90.78%，每股純益0.47元。
大世科前三季營收43.47億元，年增24.43%，寫歷年同期新高紀錄。展望後市，公司表示，算力整合綜效發酵，國內以高科技與金融業建置最積極，並已逐步延伸至中小企業客戶，同時攜手母公司大同搶進東南亞等海外市場。
大世科總經理劉盈秀看好，公司海內外建置步調加快，全年營收挑戰雙位數增長，明年在新案放量挹注下，成長幅度可望更甚今年。
【記者陳昱翔／台北報導】太陽能導電漿大廠碩禾（3691）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益3,900萬元，優於較去年同期虧損3,700萬元，單月每股純益0.42元。
碩禾第2季每股純益0.38元，優於去年同期每股淨損6.01元，9月單月每股純益0.42元，一個月賺贏第2季。
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