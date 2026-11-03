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宏于訂單火 本月將上櫃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

智慧電力與能源系統整合大廠宏于電機（7869）董事長詹家榮昨（2）日受訪表示，目前在手訂單約20億元，訂單能見度直達2028年，看好市場需求強勁下，今、明年營收均可雙位數成長，並持續優化獲利結構，拚持續繳出創新高的好成績。

宏于預計11月下旬掛牌上櫃，暫定每股承銷價280元。詹家榮昨日與媒體交流，釋出以上訊息。

宏于表示，積極布局AI資料中心（AIDC）電力基礎設施，推出「預製型貨櫃變電站」，整合中壓變電站、自動切換開關（ATS）、不斷電系統（UPS），及自主研發的iPanel雲端能源管理系統，透過工廠預先模組化生產與測試，可縮短客戶六個月以上建置時間，規劃2027年啟動試產出貨。

高階配電設備方面，宏于與法商施耐德（Schneider Electric）合作，取得在台獨家生產OKKEN低壓配電櫃授權，鎖定國際雲端服務供應商（CSP）、半導體先進製程及大型公共工程市場，擴充高附加價值產品線。

此外，受惠台電強韌電網計畫及國內配電設備規範朝國際IEC標準升級，宏于為國內首家符合CNS 15156（IEC）標準的配電盤大廠，也是首家通過耐震7級測試的業者，搭配自主開發的iPanelCAD 3D設計系統，建立技術及認證門檻。

電力導體業務方面，宏于為國內主要銅排進口及ODM加工業者，台灣市占率超過五成，年產能達1,700噸，透過專利銅排扭轉技術，可減少產品20%以上成本與重量，並縮減逾50%體積。

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