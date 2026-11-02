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單日再砍349億元！台積電外資持股比創20年新低 鉅額交易卻驚現漲停價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

權值龍頭台積電（2330）2日繼續遭外資無情調節，單日面臨逾1.5萬張提款、賣超金額高達349.7億元。盤中股價一度重挫至2,310元，距離2,300元整數大關僅差10元；尾盤雖在政策買盤加碼護盤下收斂跌幅，終場仍下跌40元，收在2,330元。值得市場關注的是，盤後鉅額交易意外出現以「漲停價」2,605元成交的紀錄，引發多頭「仙人指路」的聯想。

台積電今年以來持續面臨外資拋售壓力。據統計，截至2日收盤，外資持股比率已進一步滑落至68.45％，寫下自2005年底以來、近20年的歷史新低紀錄；今日盤中低點險守2,310元，市場對2,300元關鍵防線是否失守的擔憂情緒顯著升溫。

與集中市場疲弱走勢形成對比的是，台積電今日鉅額交易頻現多空對峙。盤後出現1筆以今日漲停價2,605元成交的配對交易，共計10張。由於台積電過往強勢時，鉅額高價成交常被市場視為多方先行指標，本次高價交易是否意在為股價突圍指路，備受投資人關注。

另外，16筆盤後鉅額交易中，有6筆配對、合計201張成交價低於收盤價的2,330元，其中最低成交價為2,300.47元，精準壓在2,300元整數心理關卡之上。

據證交所統計，台積電今日鉅額交易總計成交16筆、共2,078張，成交總金額達48.5億元，平均每股成交價格為2,334.11元。法人分析，在外資籌碼持續鬆動之際，鉅額交易多空分歧擴大，後續2,300元整數支撐能否有效築底，仍將是短線盤勢多空的觀察指標。

外資 台積電 漲停

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