晶技前三季賺半個股本 董座林萬興：業績持續增長可以期待

石英元件大廠晶技（3042）昨（2）日公告第3季財報，單季每股純益2.08元，較上季的1.64元、去年同期的1.49元雙雙成長；累計今年前三季每股純益5.04元，賺逾半個股本，業績表現穩健。

晶技第3季營收41.96億元，季增13.4%，年增20.2%，創單季新高；稅後純益7.07億元，季增27.4%、年增38.1%。

累計前三季營收112.33億元，年增12%；稅後純益17.12億元，年增26.5%，每股純益5.04元。

晶技董事長林萬興日前法說會指出，下半年進入傳統旺季，公司也有策略性備料，加上產品結構優化，估計營運動能將比上半年更好，毛利率走勢將持續成長，「業績持續增長是可以期待的」。

晶技今年前三季營收成功突破百億元大關，來到112.33億元，年增12%。

據悉，晶技目前在伺服器、光通訊、光模組應用的石英震盪器營收比重已攀升到14至15%，出貨排程已排到2027年，訂單能見度相當不錯。

展望未來，晶技估計，從營收比重來看，AI占比由去年11%提高至目前的16%，今年底AI單季高峰有機會挑戰20%，2027年車用與AI應用合計營收的占比可望進一步超過50%。

針對AI資料中心的石英元件發展，晶技認為，目前在光通訊模組的石英元件市占率已超過二成，同時也在積極布局未來1.6T、3.2T的市場商機，預料今年底至明年初，1.6T的市場有望開始逐步成長。

法人認為，AI、低軌衛星、光通訊模組、智慧汽車等新興應用崛起，帶動石英元件不僅量增，且規格也全面升級，晶技在技術與產能雙重優勢下，已在各種應用中躍居主要供應商。全球前十大光通訊模組都是晶技的客戶，業務動能強勁。