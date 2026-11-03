聽新聞
0:00 / 0:00

晶技前三季賺半個股本 董座林萬興：業績持續增長可以期待

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
晶技董事長林萬興。聯合報系資料照
晶技董事長林萬興。聯合報系資料照

石英元件大廠晶技（3042）昨（2）日公告第3季財報，單季每股純益2.08元，較上季的1.64元、去年同期的1.49元雙雙成長；累計今年前三季每股純益5.04元，賺逾半個股本，業績表現穩健。

晶技第3季營收41.96億元，季增13.4%，年增20.2%，創單季新高；稅後純益7.07億元，季增27.4%、年增38.1%。

累計前三季營收112.33億元，年增12%；稅後純益17.12億元，年增26.5%，每股純益5.04元。

晶技董事長林萬興日前法說會指出，下半年進入傳統旺季，公司也有策略性備料，加上產品結構優化，估計營運動能將比上半年更好，毛利率走勢將持續成長，「業績持續增長是可以期待的」。

晶技今年前三季營收成功突破百億元大關，來到112.33億元，年增12%。

據悉，晶技目前在伺服器、光通訊、光模組應用的石英震盪器營收比重已攀升到14至15%，出貨排程已排到2027年，訂單能見度相當不錯。

展望未來，晶技估計，從營收比重來看，AI占比由去年11%提高至目前的16%，今年底AI單季高峰有機會挑戰20%，2027年車用與AI應用合計營收的占比可望進一步超過50%。

針對AI資料中心的石英元件發展，晶技認為，目前在光通訊模組的石英元件市占率已超過二成，同時也在積極布局未來1.6T、3.2T的市場商機，預料今年底至明年初，1.6T的市場有望開始逐步成長。

法人認為，AI、低軌衛星、光通訊模組、智慧汽車等新興應用崛起，帶動石英元件不僅量增，且規格也全面升級，晶技在技術與產能雙重優勢下，已在各種應用中躍居主要供應商。全球前十大光通訊模組都是晶技的客戶，業務動能強勁。

晶技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯發科Q3每股純益17.5元

零壹財報／AI 商機持續發酵 第3季獲利3.62億元創新高、每股賺2.2元

國巨*（2327）稼動率衝破95％！AI需求帶動擴產15％ 股價能否回到1220元

台光電前三季每股純益82.92元 台燿25.41元

相關新聞

12檔PCB、光通訊買盤點火 富喬、眾達等股價逆勢突圍

台股昨（2）日受美科技股重挫拖累，失守45,000點關卡，隨波段跌勢已深，富喬（1815）、眾達-KY等印刷電路板、光通訊族群吸引買盤進場，點火股價轉強。法人評估短線醞釀跌深反彈，但抄底宜量力而為，不過度躁進。

耐特19日掛牌

高性能複合材料大廠耐特（8058）預計11月19日掛牌上市，董事長陳勲森表示，隨著半導體及備援電池模組（BBU）高階材料應用持續擴大，耐特產品組合逐步朝高附加價值領域轉型，衝刺獲利。

聯發科目標價 喊到7,300

聯發科（2454）上周舉行法說會，財報及展望都優於預期，瑞銀、高盛、摩根士丹利（大摩）證券等八家外資法人一致看好，預期聯發科AI特殊應用IC（ASIC）業務成長動能將持續強勁，投資評等為「優於大盤」或「買進 」，目標價以瑞銀證券的7,300元最高。

大世科9月EPS 0.47元 碩禾0.42元

大同集團旗下資訊服務商大世科（8099）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結9月歸屬母公司淨利4,700萬元，年增90.78%，每股純益0.47元。

聯強業績衝 口袋相機夯

聯強（2347）搭上Vlog、短影音與旅遊影像熱潮帶來的口袋相機需求商機，其代理的Pocket系列口袋相機前三季在台銷售接近5萬台，預計全年銷售可望達8萬台，年增兩倍。

車麗屋搶市 拓展加盟店

汽車百貨連鎖業者車麗屋（7955）登錄興櫃後，積極擴大加盟布局，董事長卓豐閔昨（2）日表示，今年目標加盟店拚增20家，明年進一步挑戰百家以上。車麗屋規劃明年4月申請轉上櫃、最快9月掛牌上櫃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。