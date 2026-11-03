半導體設備廠辛耘（3583）今年業績續增，法人認為，該公司本季業績有機會優於第3季，並帶動全年營收續創歷史新高，起碼會年增高個位數百分比，明年表現有機會更上一層樓。

辛耘去年業績首度突破百億元大關，今年累計前三季合併營收為91.97億元，年增7.4%。

目前辛耘共有自製設備、再生晶圓與設備代理等三大業務，其中前兩項製造業務的毛利率高於公司平均水準。辛耘先前指出，雖然設備代理的營收沒有太多增加，今年整體營收成長相對有限，但看好另外兩項製造業務表現大幅成長，使得整體毛利率有機會顯著改善，同時獲利表現可望明顯提升。

在自製設備方面，辛耘表示，預期到年底前都將呈現滿載生產，今年自製設備出貨量大約將成長五成。至於明年的狀況，依照客戶給的訂單展望來看，數量會比今年多，應當也會是滿載生產局面，甚至有些客戶已預訂2028年一部分的產能，整體狀況良好。不過明年出貨增加幅度還難以預估，還要考量可支援的人力情況。

據了解，辛耘在先進封裝設備的拉貨力道，今年在封測業者（OSAT）方面的成長性高於晶圓代工廠。

由於自製設備需求動能強，今年辛耘估計自製設備與再生晶圓業務的合計營收比重預計將超過五成。而為了因應自製設備發展需求，該公司正擴充設備製造基地，湖口二廠規畫於今年底完工啟用，同時，台南新廠也投入建設中，預期於2028年第1季完成建置。

另外，辛耘的再生晶圓產能也持續擴充，目前其12吋再生晶圓相關月產能約21萬片，預計本季將擴充至25萬片，後續將再視客戶端的需求來評估進一步擴產。