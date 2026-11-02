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AI、雲端數位轉型推動　博弘雲端Q3獲利年增逾三成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

雲端服務代理商博弘雲端（6997）董事會於今（2）日通過 2026 年第3季財報，單季合併營收14.50億元、年成長29.3％，稅後純益2,900萬元、年成長35.9％，每股純益1.30元。博弘雲端表示，公司持續受惠AI及雲端數位轉型商機推動。

其中，雲端代理服務收入佔合併營收92%，專業服務收入則躍升至6%。上季雲端代理營收為13.31億元，較去年同期成長27.3％，較前一季衰退11.1％。專業服務第三季營收為8,671萬元，較去年同期成長113.7％，較前一季增加54.8％。

展望2026年第4季，博弘雲端表示，由AI Agent驅動的數位轉型已在各行各業發生，而資安與AI治理更是企業導入AI應用時不可或缺的要件，博弘在新任總經理陳仲儒的帶領下，正式提出「Next AI」發展策略，協助企業走好AI導入的下一步，為下一階段由AI驅動的成長挹注強勁動能。

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