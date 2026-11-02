豐達科營收／10月5.4億元、年增51% 累計46.92億元

智慧電力與能源系統整合大廠宏于電機（7869）2日召開媒體茶敘，預計11月下旬上櫃，暫定每股承銷價280元。宏于電機董事長詹家榮表示，目前在手訂單約20億元，訂單能見度達2028年，在市場需求強勁下，預期今、明兩年營收均可雙位數成長，並持續優化獲利結構，力拚持續繳出創新高的好成績。

2026-11-02 18:12