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豐達科營收／10月5.4億元、年增51% 累計46.92億元
航太扣件廠豐達科（3004）2日公告，10月合併營收5.4億元，較去年同期3.6億元成長51%，顯示公司營收維持強勁年增態勢。累計今年前十月合併營收46.92億元，較去年同期32.7億元成長43%，營運規模明顯擴大。
豐達科主要從事航太及工業用高精密扣件製造，產品應用涵蓋航空發動機及相關高階設備，產業具有技術門檻高、產品認證期長等特性。相較一般標準扣件，航太扣件對材料性能、加工精度、品質穩定性及產品追溯要求更為嚴格，因此供應鏈進入門檻較高。
法人表示，全球航空產業持續推動新機交付、既有機隊維修及零組件供應鏈調整，為航太扣件業者創造中長期商機。豐達科今年營收大幅成長，與航太產業需求回升方向一致。
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