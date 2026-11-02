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邁達特財報／前三季獲利3.36億元、年增48% 每股賺1.78元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

邁達特（6112）2日公告第3季財報，第3季合併營收約64.2億元，季減2%，年增13.7%，受「透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失」影響，單季稅後淨損1,300萬元，EPS-0.07元。前三季合併營收約189億元，年增16.98%，歸屬於母公司業主淨利約3.36億元，年增48%，每股純益1.78元。

邁達特指出，前三季營收維持穩健成長，主要受惠於Cisco、Dell大型專案陸續完成出貨與結案，加上Red Hat、Microsoft、AWS等軟體及雲端產品線業務持續成長，共同挹注營收成長動能。

邁達特總經理施建成表示：「前三季成長主要受惠於企業IT基礎建設及軟體、雲端業務成長。展望第4季及2027年，企業AI應用需求持續升溫，金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求；同時，企業透過三大公有雲導入Anthropic、Google Gemini、OpenAI等AI模型的需求亦持續增加。邁達特已與多家金融、電信及製造業客戶展開專案導入協作，未來將持續強化技術服務能力，拓展AI基礎建設與雲端應用商機。」

在業務發展方面，邁達特近期取得Amazon Web Services（AWS）Premier Tier Services Partner最高等級合作夥伴資格，展現從雲端架構規劃、建置遷移到維運管理的完整技術服務能力。結合既有AWS託管服務供應商（MSP）與AI Competency認證，以及自行研發的CloudMan雲端管理平台，邁達特將持續整合雲端技術、維運管理與AI應用服務，協助經銷夥伴與企業客戶加速雲端轉型及AI應用落地。

同時隨著資安威脅日益複雜，企業資安防護需求持續提升。邁達特近期代理Cisco旗下Splunk，擴充企業資安與IT維運解決方案產品線。Splunk涵蓋資安營運（Security）與可觀測性（Observability）兩大領域，協助企業整合跨系統資料、即時偵測異常並提升營運韌性。邁達特將結合既有Cisco產品布局與多年企業IT導入經驗，提供更完整的資安與維運解決方案，強化企業數位韌性。

根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，2027年全球伺服器出貨量將達1,860萬台，年增12.4%；其中AI伺服器出貨量預估達540萬台，年增17.8%，顯示AI運算需求持續帶動伺服器及資料中心基礎建設市場成長。邁達特將整合Cisco、Dell等原廠產品與技術資源，持續拓展台灣企業AI基礎建設與資料中心相關業務，把握市場成長機會。

財報 營收 Dell

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