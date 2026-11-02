快訊

訊問2小時離開高檢署 高金素梅：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

學者研究：習近平老化「比一般人更嚴重」 下機出現「環狀步態」

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

聽新聞
0:00 / 0:00

耐特11月19日掛牌上市 半導體與BBU雙引擎發威營收占比逾25%

聯合報／ 記者簡永祥／台中即時報導
耐特董事長陳勲森。圖／耐特提供
耐特董事長陳勲森。圖／耐特提供

高性能複合材料大廠耐特科技材料（8058）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣4896張，競拍底價62.5元，最高投標張數612張，暫定每股承銷價80元。競拍時間為11月4日至6日，11月10日開標；11月9日至11日辦理公開申購，11月13日抽籤，預計11月19日掛牌。

隨著半導體及備援電池模組（BBU）高階材料應用持續擴大，耐特產品組合逐步朝高附加價值領域轉型，2026年上半年半導體與BBU相關用料營收占比已達25.76%，成為推動營運升級的重要成長動能。

耐特董事長陳勲森表示，公司核心價值並非單純供應塑膠粒，而是依客戶產品設計與功能需求，提供從配方設計、CAE模流與熱流模擬、模具設計建議、試模現場支援，到檢測驗證與穩定量產的完整材料解決方案。耐特以「配方設計、製程穩定、客戶協同、品質驗證」四大核心能力，結合材料資料庫累積的物性與製程數據，在客戶產品開發初期即參與選材與結構設計，協助客戶縮短開發及導入週期，建立有別於傳統材料供應商的競爭優勢。

此外，半導體也已成為耐特近年重要的成長動能，相關用料營收占比由2023年的3.23%，提升至2024年的9.47%、2025年的15.58%，2026年上半年進一步達19.16%。產品應用也從早期的光罩盒、晶圓載具，延伸至晶圓傳送盒、IC托盤（Tray） 等半導體關鍵載具材料。隨著先進製程與封裝技術持續升級，半導體材料對高潔淨、低釋氣、抗靜電及尺寸穩定性的要求愈趨嚴格，也提高材料供應商的技術進入門檻。

耐特指出，高階半導體材料的競爭力並非來自單一材料物性，而是配方技術、潔淨製程、檢測驗證及量產品質一致性的整合能力。公司已在台灣彰化廠及上海廠建置半導體專用潔淨產線，並持續投入材料分析與檢測設備，支援高性能PEEK等複合材料。由於高階材料須經客戶共同開發、試樣驗證、認證改善及穩定量產等程序，認證時間長且更換供應商的成本較高，一旦成功導入供應鏈，有助於建立長期客戶合作關係及競爭門檻。

除半導體領域外，耐特亦積極布局AI資料中心相關的備援電池模組（BBU）材料，開發兼具耐熱、絕緣、阻燃及防延燒特性的高性能複合材料，並持續與客戶共同開發高功率應用產品。透過半導體載具、IC Tray及BBU等高階應用，逐步提高產品附加價值，降低傳統工程塑膠市場價格競爭的影響。

BBU 營收 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

耐特11月19日掛牌 半導體BBU材料營收占比逾25%

搶攻AI基建！宏于電機營收攻高 預計11月下旬上櫃

台光電攻漲停！009828持股權重達9.27％ 法人揭AI高階PCB材料升級商機

新應材Q3每股賺5.62元

相關新聞

全家餐飲財報／前三季每股純益6.35元 直逼去年全年

全家（7708）2日公布第3季財報，單季稅後純益5,617萬元，年增12.6%，每股純益2.20元，創歷年同期新高、單季歷史次高，僅略次於今年第2季；累計前三季稅後純益1.62億元，年增25.9%，同創歷年同期新高，每股純益6.35元，已逼近去年全年6.46元水準。

搶攻AI基建！宏于電機營收攻高 預計11月下旬上櫃

智慧電力與能源系統整合大廠宏于電機（7869）2日召開媒體茶敘，預計11月下旬上櫃，暫定每股承銷價280元。宏于電機董事長詹家榮表示，目前在手訂單約20億元，訂單能見度達2028年，在市場需求強勁下，預期今、明兩年營收均可雙位數成長，並持續優化獲利結構，力拚持續繳出創新高的好成績。

大同晚間7點半召開重訊記者會 財務長說明重大決議

臺灣證券交易所公告，大同（2371）將於今日19時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務處處長張瑞凱說明董事會重大決議事宜。

宏碩系統財報／第3季獲利3,683萬元由虧轉盈 每股賺1.08元

宏碩系統（6895）董事會2日通過今年第3季財報，單季合併營收1.59億元，季增43.2%，年減42.8%。毛利率31.78%，較上季由負轉正，比去年同期年減0.16個百分點。稅後純益3,683萬元，較上季由虧轉盈，比去年同期年減31.8%；每股稅後純益1.08元，終結連兩季虧損。

十銓前三季EPS衝90.95元 執行長看記憶體缺貨恐延續至2028年

記憶體模組廠十銓科技（4967）今日召開法人說明會，公布第3季每股純益達37.19元，累計前三季每股純益更高達90.95元。十銓執行長陳慶文看好AI帶動記憶體需求持續擴張，市場缺貨情況可能延續至2028年，對明年記憶體價格更持樂觀看法，認為沒有下跌機會。為掌握市場商機，十銓也宣布擴產計畫，新北市新廠預計2027年第二季投產，整體產能將增加五成。

零壹財報／AI 商機持續發酵 第3季獲利3.62億元創新高、每股賺2.2元

資訊軟體服務商零壹科技（3029）第3季財報出爐，單季稅後純益3.62億元，寫下單季歷史新高，每股純益2.20元，使今年前三季獲利呈現逐季成長態勢。法人推估，零壹今年在AI基礎建設商機持續帶領下，全年獲利將有機會挑戰新高，且明年業績成長動能將可望更上層樓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。