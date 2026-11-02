聽新聞
0:00 / 0:00
耐特11/4起辦理競拍 底價每股62.5元
高性能複合材料廠耐特科技材料預計11月19日掛牌上市，配合上市前公開承銷，預計11月4日起辦理競價拍賣，競拍底價每股62.5元。
耐特對外競價拍賣4896張，競拍時間為11月4日至6日，預計11月10日開標。耐特將於11月9日至11日辦理公開申購，11月13日抽籤，承銷價暫定每股80元。
受惠半導體載具及人工智慧（AI）資料中心備援電池模組（BBU）相關應用市場出貨成長，耐特今年累計前9月營收新台幣21.37億元，較去年同期成長17.7%，預期今年總營收可望成長17%至18%。
隨著半導體廠持續擴產，AI產業成長明確，耐特預期，明年半導體載具及AI資料中心BBU等應用市場出貨可望持續成長，並推升整體營收更上層樓。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。