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耐特11/4起辦理競拍 底價每股62.5元

中央社／ 新竹2日電

高性能複合材料廠耐特科技材料預計11月19日掛牌上市，配合上市前公開承銷，預計11月4日起辦理競價拍賣，競拍底價每股62.5元。

耐特對外競價拍賣4896張，競拍時間為11月4日至6日，預計11月10日開標。耐特將於11月9日至11日辦理公開申購，11月13日抽籤，承銷價暫定每股80元。

受惠半導體載具及人工智慧（AI）資料中心備援電池模組（BBU）相關應用市場出貨成長，耐特今年累計前9月營收新台幣21.37億元，較去年同期成長17.7%，預期今年總營收可望成長17%至18%。

隨著半導體廠持續擴產，AI產業成長明確，耐特預期，明年半導體載具及AI資料中心BBU等應用市場出貨可望持續成長，並推升整體營收更上層樓。

競拍 營收 材料

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