全家餐飲財報／前三季每股純益6.35元 直逼去年全年

全家（7708）2日公布第3季財報，單季稅後純益5,617萬元，年增12.6%，每股純益2.20元，創歷年同期新高、單季歷史次高，僅略次於今年第2季；累計前三季稅後純益1.62億元，年增25.9%，同創歷年同期新高，每股純益6.35元，已逼近去年全年6.46元水準。

全家餐飲第3季合併營收7.81億元，年增9.8%；累計前三季合併營收22.49億元，年增11.6%，單季及累計營收雙創歷年同期新高，獲利增幅也優於營收成長表現。

全家餐飲表示，第3季受惠暑假旺季、父親節、七夕及中秋節等節慶商機，帶動家庭及聚餐需求升溫，旗下三大品牌持續透過季節限定餐點、跨界IP聯名及主題套餐吸引消費者，推升營收及獲利同步成長。

旗下日式定食品牌大戶屋掌握夏季及家庭聚餐需求，結合日本傳統節慶推出鰻魚餐點優惠、季節限定套餐及夏季飲品，帶動消費動能；韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN則持續發揮韓流文化及粉絲經濟優勢，並結合韓國偶像Felix擴大年輕客群。

IKIGAI燒肉則透過和牛、肉量升級及節慶套餐，掌握情人節與中秋節聚餐需求，帶動品牌營收成長。三大品牌透過不同客群及餐飲型態布局，持續擴大市場觸及。

第4季進入餐飲消費旺季，全家餐飲表示，隨著百貨周年慶進入高峰，加上年末聚餐需求接續登場，有望持續帶動旗下品牌來客數及營收表現。其中，bb.q CHICKEN將結合全球品牌代言人Felix，推出限定套餐及偶像周邊活動，延續韓流話題及粉絲經濟效益。

展店方面，大戶屋已於10月16日進駐南港中信金融園區開設新店，11月也有新展店計畫，持續擴大服務據點。截至9月底，全家餐飲旗下大戶屋、bb.q CHICKEN及IKIGAI燒肉三大品牌，全台合計77家門市，後續將透過展店及深化既有門市經營，推動營運成長。