搶攻AI基建！宏于電機營收攻高 預計11月下旬上櫃

智慧電力與能源系統整合大廠宏于電機（7869）2日召開媒體茶敘，預計11月下旬上櫃，暫定每股承銷價280元。宏于電機董事長詹家榮表示，目前在手訂單約20億元，訂單能見度達2028年，在市場需求強勁下，預期今、明兩年營收均可雙位數成長，並持續優化獲利結構，力拚持續繳出創新高的好成績。

宏于電機深耕重電領域近40年，近年從傳統配電盤製造商轉型為兼具軟硬體整合能力的智慧電力系統供應商，積極切入AI資料中心、高科技廠房及電網升級市場。

宏于電機今年前九月營收26.89億元，年增8.38%；今年上半年毛利率達23.22%，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）7.86元。

宏于表示，積極布局AI資料中心（AIDC）電力基礎設施，推出「預製型貨櫃變電站」，整合中壓變電站、自動切換開關（ATS）、不斷電系統（UPS）及自主研發的iPanel雲端能源管理系統，透過工廠預先模組化生產與測試，預期可縮短客戶6個月以上建置時間，提升工程效率與供電可靠度，規劃於2027年啟動試產出貨。

在高階配電設備方面，宏于表示，與全球電力管理大廠法商施耐德（Schneider Electric）合作，取得在台獨家生產OKKEN低壓配電櫃授權，進一步擴充高附加價值產品線。

該產品主要鎖定國際雲端服務供應商（CSP）、半導體先進製程及大型公共工程等市場，並以國際CSP大廠相關基礎建設需求為目標，透過國際品牌技術合作與在地製造優勢，強化高階配電市場競爭力。

此外，宏于表示，受惠台電強韌電網計畫及國內配電設備規範朝國際IEC標準升級，已建立完整的產品認證優勢，公司為國內首家符合CNS 15156（IEC）標準的配電盤大廠，也是首家通過國家地震工程研究中心耐震7級測試的業者。

由於新規型式認證投入成本高，單項費用可達千萬元等級，加上自主開發的iPanelCAD 3D設計系統，形成技術、認證及資金門檻，有助鞏固公司在高階配電設備市場的競爭地位。

在電力導體業務方面，宏于為國內主要銅排進口及ODM加工業者，台灣市占率超過五成，年產能達1,700噸，規模為第二大業者三倍以上。

宏于表示，運用具備專利技術的銅排扭轉設備，搭配專業平偏加工製程，提供高精度、客製化的電力導體解決方案。可減少產品20%以上的成本與重量，並縮減逾50%體積，結合規模採購與成本轉嫁機制，降低國際銅價波動對營運的影響，建立差異化競爭優勢。

在全球布局方面，宏于表示，推動「台灣研發、越南製造、北美落地」策略，積極建構非紅供應鏈。越南興安新廠已於2026年第3季投產，廠房面積為台灣廠三倍，滿載後預計可新增40億至60億元產能，除紓解台灣產能瓶頸，也將就近掌握東南亞AI資料中心及高科技產業擴廠商機。

此外，宏于電機美國子公司規劃於2027年推動相關產品取得低壓配電盤UL認證，藉此強化產品競爭力與國際市場拓展能力，積極搶攻北美AI算力中心（AIDC）及電力基礎建設需求持續成長所帶動的龐大商機，進一步拓展北美市場。

法人認為，隨著高毛利品牌配電櫃出貨比重提升、越南新廠產能逐步開出，以及北美市場認證與布局持續推進下，後續營運表現值得期待。