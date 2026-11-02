十銓新廠明年第2季投產 產能估增五成

記憶體模組廠十銓（4967）加速拓展企業與工控市場，執行長陳慶文今（2）日表示，今年前三季企業對企業（B2B）業務營收占比達64.6%，較去年同期24.6%大幅提升。公司同步推動雙事業群組織調整，並規劃新廠於明年第2季投產，預計增加約五成產能，對第4季及2027年營運維持樂觀。

十銓今日舉行法說會，陳慶文指出，今年營運成長受惠記憶體價格上行，以及業務與產品組合調整，毛利率由第1季38.01%逐季攀升至第3季49.27%。前三季B2B營收占比提高，也反映公司拓展企業客戶與應用市場的成果。

董事長夏澹寧表示，2026年是十銓推動轉型的關鍵一年，迎接2027年成立30周年，公司同步推進組織升級與自動化新廠建置，掌握AI帶動的產業成長機會。

組織調整方面，十銓將既有組織整合為「企業暨工控應用」及「品牌暨通路」兩大事業群。前者聚焦伺服器記憶體、企業級SSD、工控及邊緣AI應用，推進產品驗證導入與技術服務；後者鎖定高階電競、專業工作站及創作者市場，深化與系統整合商及通路夥伴合作。

製造布局方面，十銓於新北市新購約千坪廠房，規劃導入自動化生產設備，支援企業級與工控客戶少量多樣的產品需求。新廠預計明年第1季展開裝修及設備進駐，第2季完工投產，透過兩座工廠調配生產，提高製程彈性。

展望後市，十銓表示，將配合新廠建置擴大企業與工控業務，並持續深化高階消費性產品及全球通路經營，發揮兩大事業群的互補優勢。