十銓前三季EPS衝90.95元 執行長看記憶體缺貨恐延續至2028年

記憶體模組廠十銓科技（4967）今日召開法人說明會，公布第3季每股純益達37.19元，累計前三季每股純益更高達90.95元。十銓執行長陳慶文看好AI帶動記憶體需求持續擴張，市場缺貨情況可能延續至2028年，對明年記憶體價格更持樂觀看法，認為沒有下跌機會。為掌握市場商機，十銓也宣布擴產計畫，新北市新廠預計2027年第二季投產，整體產能將增加五成。

十銓第3季合併營收101.39億元，毛利率49.27%，稅後純益36.18億元，每股純益37.19元，展現記憶體價格上漲帶動的獲利效益。累計前三季合併營收267.72億元，毛利116.79億元，毛利率43.62%，營業利益104.9億元，稅後純益83.24億元，每股純益90.95元。

十銓指出，AI需求持續推升企業級記憶體市場成長，帶動公司B2B業務營收比重提高至64.6%，顯示產品結構正隨著AI應用擴大而改變。

針對市場擔憂AI投資熱潮是否可能重演網路泡沫，董事長夏澹寧表示，AI與過去網路泡沫不同，因為AI已經開始被廣泛使用，且應用正從雲端資料中心逐步延伸至終端設備，未來地端運算需求勢必興起，將持續帶動記憶體使用量成長。

陳慶文指出，目前約七成DRAM產出流向AI資料中心、企業伺服器及高算力需求，加上原廠積極將產能轉向HBM及DDR5，使DDR4等產品供給持續收縮。全球記憶體缺貨可能延續至2028年下半年以後，2027年看不到價格下跌機會，現貨價格甚至高於合約價格30%至50%，凸顯供需緊張程度。

因應後續訂單需求，十銓已在新北市購置約1000坪廠房，規畫2027年第1季移入設備、第2季完工投產。新廠完成設置後，預估公司整體產能將增加約五成，進一步提升接單及交貨能力。

隨著記憶體市場由AI伺服器需求向終端AI應用延伸，十銓一方面受惠價格上漲及B2B業務成長，另一方面透過擴充產能掌握新一波需求。未來記憶體價格能否維持高檔，以及新廠投產後的產能利用率，將成為觀察十銓營運的重要指標。