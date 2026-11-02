宏碁遊戲財報／第3季獲利轉虧 EPS -0.8元

宏碁集團旗下宏碁遊戲-創（6908）2日公布今年第3季財報，受到旗下唯晶科技虧損衝擊，導致宏碁遊戲今年第3季稅後淨損2,912萬元，相較上季及去年同期皆盈轉虧，每股虧損0.8元。

宏碁遊戲今年第3季營收12.64億元，季增5.5%、年增0.9%；毛利率11.3%，季減2.3個百分點、年減1.8個百分點；營業損失5,942萬元，相較上季及去年同期皆盈轉虧；營益率-4.7%，相較上季及去年同期轉為負數。

法人表示，宏碁遊戲業務組成主要由本業產品代理，以及唯晶科技負責的美術代工兩大塊組成，儘管今年遊戲產品受到家用遊戲主機漲價影響，導致需求不佳，但宏碁遊戲在持續新增代理產品及品牌下，本業維持穩健狀況。

業界分析，唯晶科技目前呈現虧損，主要是因上半年海外併購整合支出、AI研發投入導致的帳面淨損，進而連帶影響到母公司宏碁遊戲財報表現。

宏碁遊戲累計今年前三季營收36.14億元，年減2.9%；毛利率12.9%，年增0.9個百分點；營業虧損5,226萬元，相較去年同期轉虧；營益率為-1.5%，相較去年同期轉為負數；稅後虧損1,281萬元，相較去年同期轉虧，每股虧損0.35元

此外，宏碁遊戲宣布，將於11月26日舉行法說會，除了回顧今年第3季財報外，也將釋出2027年展望。