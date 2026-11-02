零壹財報／AI 商機持續發酵 第3季獲利3.62億元創新高、每股賺2.2元

資訊軟體服務商零壹科技（3029）第3季財報出爐，單季稅後純益3.62億元，寫下單季歷史新高，每股純益2.20元，使今年前三季獲利呈現逐季成長態勢。法人推估，零壹今年在AI基礎建設商機持續帶領下，全年獲利將有機會挑戰新高，且明年業績成長動能將可望更上層樓。

零壹科技2日公告今年第3季財報，單季合併營收95.01億元、季增31.2％，年增加47.3％，毛利率10.6％、季減2.3個百分點，歸屬母公司稅後純益3.62億元、季增17.6％，創單季歷史新高，與去年同期相比成長27.2％，每股純益2.20元。

累計今年前三季合併營收為236.21億元、年增22.0％，平均毛利率11.6％，表現與去年同期相仿，歸屬母公司稅後純益9.66億元，相較去年同期增加17.8％，創歷史同期新高，每股純益5.83元。