大世科獲利／自結9月4,700萬元、年增90.8% 算力建置需求夯

大世科（8099）2日達公布注意交易資訊標準，公布9月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利4,700萬元，年增90.8%，每股純益0.47元。今年第2季歸屬母公司業主淨利7,900萬元，年增 87.7%，每股純益0.79元。公司表示布局AI算力成果逐漸顯現，今年營收有望達雙位數成長，明年則有機會持續升溫，成長幅度優於今年。

總經理劉盈秀指出，公司去年開始布局AI算力業務，今年逐步顯現成效，陸續拿下大客戶的專案，並且許多大企業態度轉變積極，在海內外同步進行建置，今年營收上看雙位數成長，明年成長幅度有望再度加溫。

大世科表示，目前來看，各行各業都有需求出現，其中又以高科技業成長最為迅速，其次為金融相關如銀行業。目前需求正持續被帶動，逐步擴散到中小企業，顯示隨著AI應用逐漸成熟，企業為提升競爭力，將開始投入資金建置，帶動算力及相關服務商機。