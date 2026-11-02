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晶豪科法說會／第4季量穩價升 張明鑒：2027年DDR2、DDR3價格可維持
記憶體IC設計廠晶豪科（3006）2日召開法說會，董事長張明鑒表示，第4季整體出貨量與第3季差異不大，產品價格則高於第3季，儘管成本逐步增加，維持毛利率應不是大問題。展望2027年，DDR2、DDR3供給量預料不會明顯增加，價格應可維持。
晶豪科表示，AI需求持續帶動HBM成長，排擠傳統DRAM產能，缺貨已從DDR5、DDR4蔓延至DDR3、DDR2及Flash。部分國內同業將產能轉向DDR4等產品，並停止或減少供應DDR2、DDR3，帶動客戶轉向晶豪科尋求供貨。
目前DDR2與DDR3合計占晶豪科營收逾五成，公司可交付數量仍不足以滿足客戶需求。PC、筆電及手機因導入AI功能提高記憶體搭載量，機器人、自駕車等邊緣AI應用也支撐非HBM記憶體需求；儘管部分消費性產品可能因漲價而觀望，高階及商務市場拉貨仍暢旺。
股利政策方面，張明鑒表示，明年股利配發率可能落在30%至50%，仍須經董事會討論。新產品方面，晶豪科鎖定邊緣AI應用開發aiPIM記憶體內運算產品，相關晶片已於第3季完成tape-out。
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