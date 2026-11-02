車麗屋今年加盟店拚增20家 明年9月掛牌上櫃

車麗屋汽車百貨（7955）正式登錄興櫃，董事長卓豐閔表示，今年加盟目標20家，明年加盟目標則超過百家，朝2029年建構368店的目標推進，預期第4季迎來旺季後，會一路旺到年底；另外，車麗屋預計於明年4月申請、9月掛牌上櫃。

面對台灣汽車平均車齡提高、維修保養需求持續增加，以及汽車後市場服務據點分散的產業特性，車麗屋已取得全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S台灣區總代理，並推動「368通路專案」，規劃透過品牌授權、特約合作與連鎖加盟等模式，逐步串聯全台既有輪胎店、快速保養廠及汽車美容業者。

相較於傳統直營展店須投入土地、店面、設備及人力等資源，加盟與策略合作模式可運用在地業者既有營運基礎，並導入車麗屋的品牌、商品供應與數位管理資源，朝2029年建構368店的目標推進。

隨著市場環境與消費需求改變，車麗屋的經營方向亦從商品零售延伸至服務整合，近年更積極發展會員經營、電商及數位管理，並將營運觸角拓展至商場與停車場等多元事業。

其中，桃園A7生活館規劃結合汽車服務、零售、餐飲及生活休閒業態；台中鐵道綠廊專案則透過停車場與商業空間開發，拓展汽車服務以外的場域經營機會。相關事業將隨開發及營運進度推進，讓公司的營運範疇與營收來源更趨多元。

車麗屋董事長卓豐閔再獲2026年「中華民國優良商人」金商獎肯定。從1994年投入汽車百貨經營，到帶領企業建立全台連鎖服務體系，卓豐閔深耕汽車後市場逾30年，持續推動經營模式創新。隨著車麗屋邁入資本市場新階段，公司正由傳統汽車百貨直營通路，逐步朝整合供應鏈、數位系統、會員資源及加盟服務的平台型經營模式發展，為下一階段通路擴張奠定基礎。