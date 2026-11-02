快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

車麗屋今年加盟店拚增20家 明年9月掛牌上櫃

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
車麗屋董事長卓豐閔再獲2026年「中華民國優良商人」金商獎肯定。車麗屋／提供
車麗屋董事長卓豐閔再獲2026年「中華民國優良商人」金商獎肯定。車麗屋／提供

車麗屋汽車百貨（7955）正式登錄興櫃董事長卓豐閔表示，今年加盟目標20家，明年加盟目標則超過百家，朝2029年建構368店的目標推進，預期第4季迎來旺季後，會一路旺到年底；另外，車麗屋預計於明年4月申請、9月掛牌上櫃。

面對台灣汽車平均車齡提高、維修保養需求持續增加，以及汽車後市場服務據點分散的產業特性，車麗屋已取得全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S台灣區總代理，並推動「368通路專案」，規劃透過品牌授權、特約合作與連鎖加盟等模式，逐步串聯全台既有輪胎店、快速保養廠及汽車美容業者。

相較於傳統直營展店須投入土地、店面、設備及人力等資源，加盟與策略合作模式可運用在地業者既有營運基礎，並導入車麗屋的品牌、商品供應與數位管理資源，朝2029年建構368店的目標推進。

隨著市場環境與消費需求改變，車麗屋的經營方向亦從商品零售延伸至服務整合，近年更積極發展會員經營、電商及數位管理，並將營運觸角拓展至商場與停車場等多元事業。

其中，桃園A7生活館規劃結合汽車服務、零售、餐飲及生活休閒業態；台中鐵道綠廊專案則透過停車場與商業空間開發，拓展汽車服務以外的場域經營機會。相關事業將隨開發及營運進度推進，讓公司的營運範疇與營收來源更趨多元。

車麗屋董事長卓豐閔再獲2026年「中華民國優良商人」金商獎肯定。從1994年投入汽車百貨經營，到帶領企業建立全台連鎖服務體系，卓豐閔深耕汽車後市場逾30年，持續推動經營模式創新。隨著車麗屋邁入資本市場新階段，公司正由傳統汽車百貨直營通路，逐步朝整合供應鏈、數位系統、會員資源及加盟服務的平台型經營模式發展，為下一階段通路擴張奠定基礎。

興櫃 輪胎 董事長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

車麗屋董事長卓豐閔獲金商獎肯定 推368通路計畫、2029年挑戰368店

車麗屋轉型平台發展 目標明年9月上櫃

全聯今年1,280店目標可望達陣 全台最大超市明年初登場

全聯今年1,280家達標沒問題 不再拓量販版圖、電子價卡後年全台上線

相關新聞

零壹財報／AI 商機持續發酵 第3季獲利3.62億元創新高、每股賺2.2元

資訊軟體服務商零壹科技（3029）第3季財報出爐，單季稅後純益3.62億元，寫下單季歷史新高，每股純益2.20元，使今年前三季獲利呈現逐季成長態勢。法人推估，零壹今年在AI基礎建設商機持續帶領下，全年獲利將有機會挑戰新高，且明年業績成長動能將可望更上層樓。

大世科獲利／自結9月4,700萬元、年增90.8% 算力建置需求夯

大世科（8099）2日達公布注意交易資訊標準，公布9月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利4,700萬元，年增90.8%，每股純益0.47元。今年第2季歸屬母公司業主淨利7,900萬元，年增 87.7%，每股純益0.79元。公司表示布局AI算力成果逐漸顯現，今年營收有望達雙位數成長，明年則有機會持續升溫，成長幅度優於今年。

晶豪科法說會／第4季量穩價升 張明鑒：2027年DDR2、DDR3價格可維持

記憶體IC設計廠晶豪科（3006）2日召開法說會，董事長張明鑒表示，第4季整體出貨量與第3季差異不大，產品價格則高於第3季，儘管成本逐步增加，維持毛利率應不是大問題。展望2027年，DDR2、DDR3供給量預料不會明顯增加，價格應可維持。

耐特11月19日掛牌 半導體 BBU 材料營收占比逾25%

高性能複合材料大廠耐特（8058）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣4,896張，競拍底價62.5元，最高投標張數612張，暫定每股承銷價80元。競拍時間為11月4日至6日，11月10日開標；11月9日至11日辦理公開申購，11月13日抽籤，預計11月19日掛牌。隨著半導體及備援電池模組（BBU）高階材料應用持續擴大，耐特產品組合逐步朝高附加價值領域轉型，2026年上半年半導體與BBU相關用料營收占比已達25.76%，成為推動營運升級的重要成長動能。

崇越擬辦現增2,500張發行價待公告

崇越（5434）2日公告擬辦現增2,500張發行價待公告。公司說明本次增資資金用途：償還銀行借款及充實營運資金。

華孚營收／10月4.96億元 雙率雙減

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）2日公告10月營收4.96億元，月減6.4%、年減16.7%，累計前十月營收53.3億元，年減1.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。