崇越擬辦現增2,500張發行價待公告

崇越（5434）2日公告擬辦現增2,500張發行價待公告。公司說明本次增資資金用途：償還銀行借款及充實營運資金。

崇越公告董事會決議或公司決定增資基準日期：115/11/02。主管機關申報生效日期：115/10/30。

發行總金額及股數：總金額：按面額計新台幣25,000仟元。股數：普通股2,500仟股。發行價格：實際發行價格於訂定後另行公告。

崇越公告，該案員工認股股數：依《公司法》第267條保留15%，計375仟股由本公司員工認購。原股東認購比率：本次發行新股股數之75%，計1,875仟股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。公開銷售方式及股數：依《證券交易法》第28條之1規定，提撥發行新股股數之10%，計250仟股辦理公開承銷。

崇越公告，原股東及員工認股繳款期間：自115年11月30日至115年12月4日特定人認股繳款期間：自115年12月5日至115年12月9日。公司辦理115年現金增資發行普通股2,500仟股乙案，業經金融監督管理委員會115年10月30日金管證發字第1150358331號函申報生效在案。