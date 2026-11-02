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宏于電機擬11月下旬每股280元上櫃 強攻AIDC商機

中央社／ 台北2日電

智慧電力與能源系統整合商宏于電機規劃11月下旬以每股承銷價280元上櫃，董事長詹家榮指出，宏于電機在手訂單穩健，能見度看到2028年底甚至2029年，看好AI電力基建、電網升級及海外產能成長動能。

宏于電機積極切入人工智慧AI資料中心（AIDC）、高科技廠房及電網升級市場，宏于電機表示，高毛利品牌配電櫃出貨比重提升，越南新廠產能逐步開出，北美市場認證布局持續推進。法人評估，宏于電機今年到2027年業績可持續創高，目標成長兩位數百分比，在手訂單規模約新台幣20億元。

詹家榮指出，AI算力需求快速成長，資料中心與高科技廠房對高效率、穩定供電與快速建置需求提升，宏于積極布局AIDC電力基礎設施，推出預製型貨櫃變電站，預期可縮短客戶6個月以上建置時間，規劃2027年啟動試產出貨。

在高階配電設備，宏于電機指出，與全球電力管理大廠法商施耐德（Schneider Electric）合作，取得在台生產OKKEN低壓配電櫃授權，進一步擴充高附加價值產品線。相關產品主要鎖定國際雲端服務供應商（CSP）、半導體先進製程及大型公共工程等市場，宏于電機也受惠台電強韌電網計畫及國內配電設備規範朝國際IEC標準升級。

在電力導體業務，宏于電機指出，持續布局國內銅排進口及ODM加工，台灣市占率超過5成，年產能達1700公噸。

宏于電機積極建構非紅供應鏈，宏于表示，越南興安新廠今年第3季投產，廠房面積是台灣廠3倍，滿載後預計可新增新台幣40億至60億元產能，就近掌握東南亞AI資料中心及高科技產業擴廠商機，越南廠區將成為海外最大生產基地。

在美國市場，宏于電機指出，美國子公司規劃於2027年推動相關產品取得低壓配電盤UL認證，積極搶攻北美AIDC及電力基礎建設需求持續成長帶動龐大商機。

根據資料，宏于電機上半年合併營收新台幣17.74億元，年增3.6%，上半年毛利率23.22%，年增5個百分點，創歷史同期新高，上半年歸屬母公司業主獲利2.14億元，年增30.2%，每股純益7.86元。

宏于電機三大事業處包括智能電力、電力導體、能源系統，營收占比分別為40%至45%、40%至45%，以及10%至15%。

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