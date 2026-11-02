華孚營收／10月4.96億元 雙率雙減

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）2日公告10月營收4.96億元，月減6.4%、年減16.7%，累計前十月營收53.3億元，年減1.9%。

據悉，華孚近年來受到戰爭、關稅以及電動車低價搶市，加上人民幣升值等影響，對短期營運造成挑戰，正努力走出營運低谷，目前公司正積極調整步伐與策略，強化競爭力。

華孚表示，目前歐洲車市正處於新舊產品交替期，儘管新車有開始放量，但舊車也同樣正在減少，而北美市場雖然銷售狀況穩定，但沒有明顯放量，因此必須謹慎看待後市。

至於外界關注的無人機業務方面，華孚表示，公司主要是聚焦商用無人機，現階段業務呈現穩定成長，但比較不容易像消費性無人機有爆發性成長。

華孚先前已順利取得取得日系無人機品牌廠訂單，負責供應馬達殼體，今年上半年已開始出貨，未來將朝向積極放量的目標前進，目前此一業務發展進度還不錯，讓華孚拓展起來更有信心。