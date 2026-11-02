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明遠精密財報／前三季獲利3,771.8萬元、年增99.3% EPS 1.12元
明遠精密（7704）董事會2日通過今年第3季財報，單季合併營收1.89億元，季減2.6%，年增19.1%；毛利率44.53%，季增3.26個百分點，年增10.82個百分點；稅後純益3,771.8萬元，季減10.1%，年增99.3%；每股稅後純益1.12元。
明遠精密累計今年前三季合併營收5.59億元，年增11.3%。毛利率40.32%，年增8.13個百分點。稅後純益1.03億元，年大增128.5%；EPS為3.06元。
明遠精密2日股價爆量下挫，下跌2.3元，成交量逾1.32萬張，收85元。
明遠精密股價於10月19日收在相對低點的59.9元，其後震盪走揚，10月30日收盤價來到87.3元的近來新高，八個交易日漲幅逾45.7%。
明遠2日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，應櫃買中心要求公告相關財務資訊，今年9月合併營收6,600萬元，年增26.92%。稅後純益1,500萬元，年增150%；單月EPS為0.45元，年增164.71%。
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