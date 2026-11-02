不是大陸業者！聯發科第二家神祕客戶到手 大摩揭營收規模

聯發科（2454）AI ASIC業務迎來三大潛在利多，摩根士丹利（大摩）指出，包括TPU v9進度符合預期、Intel EMIB-T載板良率改善可期，以及成功取得第二家客戶等，為後續營運增添成長動能，且預估第二家客戶2028年可貢獻25億美元營收，重申「優於大盤」評等，目標價維持6,188元，並列為首選股（Top Pick）。

大摩台灣研究部主管詹家鴻指出，先前預期聯發科可能取得第二家AI ASIC客戶，如今管理層已正式確認成功取得新客戶，並透露該客戶並非中國大陸雲端服務供應商（CSP），因此推測可能來自美國市場，預估2028年第二家客戶可望為聯發科貢獻25億美元營收。值得關注的是，實際需求規模可能高於目前大摩的預估，因此聯發科AI ASIC業務後續成長空間值得關注。

事實上，詹家鴻看好聯發科AI ASIC業務進展，預期相關利多消息將帶動股價正面反應。大摩也因此重申「優於大盤」評等，主要考量包括TPU v9開發進度符合預期、對英特爾（Intel）EMIB-T載板良率改善具信心，以及成功取得第二家客戶等，維持聯發科目標價6,188元，並列為首選股（Top Pick）。

詹家鴻補充，TPU v8預計於2026年第4季貢獻25億美元營收，高於先前預估的20億美元以上。至於主要AI ASIC客戶的TPU v9，預計將如期完成流片（Tape out），並於2028年第1季進入量產，消除市場近期對專案進度可能延遲的疑慮。

儘管TPU v9出貨量高度仰賴英特爾（Intel）EMIB-T載板供應，但聯發科對載板良率改善抱持信心。此外，聯發科也正與該客戶密切合作開發第三代TPU v10，後續將於適當時機公布更多細節。

值得注意的是，若未來雲端服務供應商（CSP）縮減資本支出預算，是否將優先選擇採購GPU或ASIC？詹家鴻說，聯發科管理層的回應是，雖然並非所有ASIC產品都具備與GPU競爭的實力，但聯發科參與設計的TPU v8及v9，在整體持有成本（TCO）上具備競爭優勢。因此詹家鴻認為，只要載板供應無虞，聯發科AI ASIC營收可望達到預期水準，後市可期。