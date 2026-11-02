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車麗屋轉型平台發展 目標明年9月上櫃

中央社／ 記者江明晏台北2日電
車麗屋董事長卓豐閔表示，邁入資本市場新階段，車麗屋正由傳統汽車百貨直營通路，逐步朝整合供應鏈平台型經營模式發展，為下一階段通路擴張奠定基礎。中央社
車麗屋董事長卓豐閔表示，邁入資本市場新階段，車麗屋正由傳統汽車百貨直營通路，逐步朝整合供應鏈平台型經營模式發展，為下一階段通路擴張奠定基礎。中央社

車麗屋汽車百貨近期登錄興櫃，董事長卓豐閔表示，未來將由傳統汽車百貨直營通路，朝向加盟服務的平台型經營模式發展；下一階段目標是明年4月申請、9月轉上櫃。

車麗屋汽車百貨近期登錄興櫃，卓豐閔今天表示，邁入資本市場新階段，車麗屋正由傳統汽車百貨直營通路，逐步朝整合供應鏈、數位系統、會員資源及加盟服務的平台型經營模式發展，為下一階段通路擴張奠定基礎。

卓豐閔指出，車麗屋目前在全台擁有34家直營門市、近200萬名會員，並建立涵蓋汽車百貨零售、輪胎、維修保養及電商的服務體系，以既有的前店後廠模式為基礎，結合商品供應鏈，建立整合管理機制，未來會推動加盟與異業服務合作。

他表示，車麗屋已取得全球輪胎及保養連鎖品牌Point S台灣區總代理，並推動「368通路專案」，規劃透過品牌授權、特約合作與連鎖加盟等模式，逐步串聯全台既有輪胎店、快速保養廠及汽車美容業者。

卓豐閔早年從汽車維修技師出身，1994年於台中創立第一家汽車百貨門市，並於2000年成立車麗屋，逐步將傳統汽車用品銷售發展為結合商品、技術與維修保養的連鎖服務模式，產品與維修的占比大概是7比3。

卓豐閔說，相較於傳統直營展店須投入土地、店面、設備及人力等資源，加盟與策略合作模式可運用在地業者既有營運基礎，並導入車麗屋的品牌、商品供應與數位管理資源，朝2029年建構368店的目標推進。

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