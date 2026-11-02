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準上櫃股騰勢生醫 保健與寵物經濟雙軌並進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

櫃買市場將添新血，騰勢（7889）預計12月正式掛牌上櫃，受惠全球健康防護意識提升、精準保健趨勢成形，以及毛孩經濟蓬勃發展，騰勢採「多品牌矩陣」與「全渠道布局」，展現強勁的營運續航力與獲利表現。

騰勢旗下擁有兩大主力品牌，包括專注東方漢方草本保健的「達摩本草」，及搶攻毛孩健康商機的指標性寵物保健品牌「毛孩時代」，深度涵蓋現代家庭的人用與寵物保健需求。

以營收與產品組合來看，騰勢表示，今年上半年營收來自人用、寵物的銷售業績分別為68%、31%，透過「人用＋寵物」雙軌成長策略，成功打通家庭全員的健康消費場景；近年毛利率、營業利益率持續維持在約69%、13%。

在通路與品牌行銷方面，騰勢由線上電商平台通路起家，已布局官方網站、MOMO、東森購物、蝦皮等，且持續積極擴大，打進大樹藥局、屈臣氏、康是美、寶雅、丁丁藥局、Tomod's等台灣指標性實體藥局與連鎖藥妝門市，進一步切入全家便利商店等連鎖超商，及寵物公園、魚中魚等寵物連鎖通路，在全台超過6,900家的門店皆可見騰勢旗下多元品牌的系列產品。

騰勢過去三年實體通路的營收占比從2023年的11%大幅提升至2026年上半年的19%，在線上線下全渠道推升下，實體渠道將是今年成長動能最為強勁的引擎之一。

展望未來，騰勢維持審慎樂觀看法。隨著全球大健康產業加速發展與全渠道布局完善，騰勢表示，將持續深化「品牌矩陣擴展」與「跨界B2B業務合作」雙軌成長策略。

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