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光纖需求持續成長 聯光通強攻漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

隨著光通訊滲透率逐年增加，光纖需求也隨之提升，導致價格持續上漲，中國大陸大廠長飛光纖及中天科技雙雙交出亮眼財報，顯示AI基礎建置正在推動產業結構變化，聯光通（4903）受相關題材帶動，2日股價直攻漲停，站回所有均線。

聯光通表示，接下來將擴大升級既有的光纖業務，逐步從單軌式光纖朝向特殊型光纖，同步發展MPO（多芯光纖推入式連接器）和FAU（光纖陣列單元）。過去台灣無法在地生產光纖，只能從國外購入，因此未來初步規劃購買光棒，落地台灣生產光絲。公司規劃兩座新廠，將分別用來生產光纖和MPO、FAU產品，預計新廠可望於今年底落成，明年大幅開出新產能。

聯光通前九月合併營收12.6億元，年增22.3%，創下歷史同期新高。法人看好，聯光通儲能業務穩定成長之餘，光通訊布局快速成長帶動下，今、明年營運有機會持續衝高。

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