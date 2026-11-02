HPC、邊緣 AI長期營收提升可期 法人調高瑞昱獲利預估值及目標價

瑞昱（2379）第3季財報符合預期，第4季可望優於季節性表現，法人預期，隨高速運算（HPC）及汽車、機器人等邊緣AI等營收占比逐步提升，並於2030年超過30%水準，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，雖然第4季進入傳統淡季，但瑞昱拜高規格產品組合提升平均售價及選擇性價格調整，可望帶動營收避免季節性下滑，並持續維持成本紀律即投入研發，營業費用率預期短期內將維持在約36.5%現有水準。

個人電腦市場需求相對疲弱，客戶於第4季進行年底庫存調整，法人指出，目前通路庫存整體健康，並無異常囤貨現象，瑞昱持續與封測合作夥伴協調產能限制，預期下半年毛利率隨產品組合優化及價格紀律逐步回升。

法人表示，瑞昱目前HPC、邊緣AI相關營收占比約高個位數百分比，長期目標是在2030年超過 30%。其中，Multi-gig乙太網（2.5G / 5G / 10G）占整體乙太網營收超過40%，Wi-Fi 7在PC與路由器滲透率於2026年近30%，預計2027年將達40%。

雲端AI伺服器方面，瑞昱提供管理晶片、乙太網、PCIe交換器/重定時器、SSD控制器及USB集線器，100G光學PHY正進行驗證，預計2027年量產，400G/800G將於2027年底推出，3奈米AI ASIC已被大型雲端供應商採用。