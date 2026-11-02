國際油價強漲 台塑化重返百元大關

高盛日前發布11月報告，調高原油價格預測，預估2026年12月布蘭特油價將達每桶105美元，高於先前預測的90美元。市場押注高油價持續支撐油品煉製利差，台塑化（6505）2日盤中一度大漲逾5%，股價重返百元大關。

台塑化先前發布第4季展望指出，預期地緣政治風險將持續支撐油價；且在汽、柴油利差雙重支撐下，預期第4季煉製毛利將維持強勁。

其中，柴油價差部分，台塑化指出，第4季進入全球煉廠秋季密集檢修期，柴油供給減少，加上歐美進入取暖用油需求備貨旺季，在中東與俄羅斯煉廠難以恢復運轉下，使大西洋柴油基本面保持強勁，歐洲各國將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔，預期第4季至年底柴油價差明顯優於歷年同期。

至於汽油價差，台塑化表示，由於全球柴油供給持續緊張，加上進入取暖用油需求旺季，使美國煉廠積極生產柴油減少汽油供給，市場預期美國汽油庫存難以增加，且將低於去年同期約5%至2億桶，儘管已進入汽油需求淡季，但戰事持續影響，導致中東、俄羅斯汽油出口下降，印度、西歐、亞洲過剩的汽油將填補地中海和非洲的缺口，亞洲汽油價差將大幅高於過往冬季水準。