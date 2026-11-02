快訊

iPad mini 8電池容量縮水！網傻眼1處「16年沒進步」

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價強漲 台塑化重返百元大關

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
高盛日前發布11月報告，調高原油價格預測。 聯合報系資料照
高盛日前發布11月報告，調高原油價格預測。 聯合報系資料照

高盛日前發布11月報告，調高原油價格預測，預估2026年12月布蘭特油價將達每桶105美元，高於先前預測的90美元。市場押注高油價持續支撐油品煉製利差，台塑化（6505）2日盤中一度大漲逾5%，股價重返百元大關。

台塑化先前發布第4季展望指出，預期地緣政治風險將持續支撐油價；且在汽、柴油利差雙重支撐下，預期第4季煉製毛利將維持強勁。

其中，柴油價差部分，台塑化指出，第4季進入全球煉廠秋季密集檢修期，柴油供給減少，加上歐美進入取暖用油需求備貨旺季，在中東與俄羅斯煉廠難以恢復運轉下，使大西洋柴油基本面保持強勁，歐洲各國將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔，預期第4季至年底柴油價差明顯優於歷年同期。

至於汽油價差，台塑化表示，由於全球柴油供給持續緊張，加上進入取暖用油需求旺季，使美國煉廠積極生產柴油減少汽油供給，市場預期美國汽油庫存難以增加，且將低於去年同期約5%至2億桶，儘管已進入汽油需求淡季，但戰事持續影響，導致中東、俄羅斯汽油出口下降，印度、西歐、亞洲過剩的汽油將填補地中海和非洲的缺口，亞洲汽油價差將大幅高於過往冬季水準。

油價 台塑化 國際油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年關難過？高盛示警12月油價破百美元 台塑化應聲強漲

高盛調高原油價格預測！12月布蘭特油價原估90改估105美元 還可能更高

台塑石化：2日起汽柴油不漲價

中鋼盤價有望連三漲

相關新聞

準上櫃股騰勢生醫 保健與寵物經濟雙軌並進

櫃買市場將添新血，騰勢（7889）預計12月正式掛牌上櫃，受惠全球健康防護意識提升、精準保健趨勢成形，以及毛孩經濟蓬勃發展，騰勢採「多品牌矩陣」與「全渠道布局」，展現強勁的營運續航力與獲利表現。

國際油價強漲 台塑化重返百元大關

高盛日前發布11月報告，調高原油價格預測，預估2026年12月布蘭特油價將達每桶105美元，高於先前預測的90美元。市場押注高油價持續支撐油品煉製利差，台塑化（6505）2日盤中一度大漲逾5%，股價重返百元大關。

AI加速器貢獻明顯提升 法人調高聯發科獲利預估值

聯發科（2454）第3季財報遠優於預期，並再度上修人工智慧（AI）業務貢獻幅度，推升第4季營運可望更上一層樓，加上取得第二家客戶訂單，法人看好，2027年AI營收占比可望超越智慧手機，調高獲利預估值及目標價。

91APP 、幣安資安疑雲連環爆 需求升溫吸引資金轉進 這幾檔亮燈漲停

台股集中市場2日開低後一度大跌逾800點，櫃買市場則是開低走高翻紅，各類股表現，上市櫃資服股表現亮眼，華經（2468）、全景軟體（8272）、訊達（6140）、普鴻（6590）、東捷資訊（6697）、智聯服務（6751）、大世科（8099）等亮燈漲停。

有AI伺服器、沒電線也不行！缺電危機浮現 華新、大亞走強

台股2日一度大跌800點，而後逐步震盪走高，盤中跌點一度縮小至約百點，傳產族群相對抗跌。台達電（2308）日前在法說會中指出，電力短缺為AI資料中心擴建的瓶頸之一，電線電纜族群今漲勢強勁，上市指數大漲逾3%，榮星（1617）攻上漲停，華新（1605）上漲逾4%，大亞（1609）漲逾3%，億泰（1616）上漲2%。

弘塑展望佳 早盤逆勢走揚

半導體設備廠弘塑（3131）第3季業績已改寫單季新紀錄，法人認為，該公司本季營收表現有機會更上層樓，續攀歷史新高峰，同時，其明年營運展望持續大好。該公司今日早盤股價呈現逆勢走揚局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。