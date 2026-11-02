AI加速器貢獻明顯提升 法人調高聯發科獲利預估值

聯發科（2454）第3季財報遠優於預期，並再度上修人工智慧（AI）業務貢獻幅度，推升第4季營運可望更上一層樓，加上取得第二家客戶訂單，法人看好，2027年AI營收占比可望超越智慧手機，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，雖然第3季基期較高，加上消費性電子需求疲軟，但隨AI加速器量產，聯發科將第4季相關營收貢獻由原先20億美元上修至25億美元，並且宣告將成為營益率向上轉捩點的開端，法人預估單季整體營收將季增約30%，獲利同步水漲船高。

法人指出，聯發科法說上修AI ASIC今明年營收貢獻，市占率從先前16%至18%上修為20%，市場關注的雲端服務供應商（CSP）客戶下一代加速器，雖碰到良率及載板問題，預計仍將於2028年第1季完成設計定案（tape-out）。

在先進封裝部分，聯發科積極與IDM及載板廠合作，因距離量產時間仍有超過一年，仍有信心準時量產，並在下一代晶片尋求更多產能，法人維持先前預估 2028年AI 加速器貢獻營收達320億美元預估。

雖然AI加速器毛利率低於平均，但因加速器單價較高，有利營收規模快速放大，加上費用可控，法人預估，聯發科第4季將是營益率向上拐點開端，2027 年將提升至20%以上。