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91APP 、幣安資安疑雲連環爆 需求升溫吸引資金轉進 這幾檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股集中市場2日開低後一度大跌逾800點，櫃買市場則是開低走高翻紅。中央社
台股集中市場2日開低後一度大跌逾800點，櫃買市場則是開低走高翻紅。中央社

台股集中市場2日開低後一度大跌逾800點，櫃買市場則是開低走高翻紅，各類股表現，上市櫃資服股表現亮眼，華經（2468）、全景軟體（8272）、訊達（6140）、普鴻（6590）、東捷資訊（6697）、智聯服務（6751）、大世科（8099）等亮燈漲停。

台股2日早盤以45,034.53點開出，下跌177.3點，權王台積電（2330）開低領跌，一度下滑至44,399.1點，下跌812.73點；櫃買市場則是開低走高翻紅，資服股成為盤面上的亮點。

國內外資安事件接連引爆，台灣全通路服務SaaS業者91APP*-KY訂單資料庫遭入侵，公司調查指出，事件最大可能影響範圍涵蓋2025年4月4日至2026年10月14日期間成立的線上訂單，涉及1,329家品牌、約479.8萬名消費者，可能外洩資料包括姓名、電話及配送地址，但不涉及密碼與信用卡等支付資訊。

國外則是傳出全球加密貨幣交易平台龍頭幣安（Binance）疑似駭客攻擊，共影響約63億美元資金，並已暫停儲值與提領作業、凍結受影響的約30億美元資產。

另外，AI成為企業資安首要課題，但根據PwC發布《2027全球數位信任洞察報告》，認為企業資安防護準備不足，報告指出，50%受訪資安主管認為，企業對「針對AI系統發動的攻擊」最缺乏準備。84%受訪者預期增加資安預算，58%安全主管將AI列為主要投資項目。

這份報告的調查包括71個國家與地區、3,934位企業高階及資訊主管；除AI攻擊之外，企業準備不足的威脅還包括雲端威脅、第三方資料外洩及勒索軟體。

資安事件連環爆，資安風險成為市場焦點，資安需求升溫吸引資金轉進，帶動台股相關個股走勢，盤中包括華經、全景軟體、訊達、普鴻、東捷資訊、智聯服務、大世科等上市櫃資安股都亮燈漲停。

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