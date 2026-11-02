快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

外部買家擬以136億搶20％股權 力晶投控今提告違法公開收購

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

力晶投控（5346）近期啟動10億元庫藏股計畫，市場同時傳出部分小股東發起「揪團賣股」，並計畫斥資136億元、集結逾20%股權爭取經營權。對此，力晶2日正式對林緯程等發起人及隱身幕後的「買家」採取法律行動，並籲請金融機構及主管機關關注不明金流是否涉及洗錢、開立履約帳戶是否合法，以及可疑境外鉅額資金介入台灣半導體產業鏈的動機。

力晶將於11月25日召開股東臨時會，全面改選7席董事與3席監察人，並討論修章引進獨董、設定審計委員會。這也是力晶集團創辦人黃崇仁7月31日辭世後，力晶首度改選董事與監察人，就爆發經營權爭奪戰。

力晶投控法務人員偕委任律師陳昭龍今日上午11時前往台北地檢署按鈴申告。力晶投控表示，被告等違法擬以136億元向不特定股東公開收購股票的期約程序清楚描述，籲請金融機構、主管機關與檢調深入了解，此筆鉅額資金的真實性、來源是否涉及洗錢、被告開立履約帳戶的合法性、境外金主介入經營意圖等疑點，以維護證券金融市場秩序及企業、投資人權益，也呼籲股東勿輕信違法話術，蒙受損失。

力晶投控指出，被告林緯程利用LINE社群、Google表單及透過華湧公司，製作預先用印的定型化股份買賣契約，寄送給不特定多數力晶投控股東，並慫恿小股東「集合起來，讓持股總數達到經營權的標準」，使有實力的買家以高於市場行情的每股50元收購，預定於50日內以總價逾136億元的對價，取得力晶投控20%股權。

陳昭龍指出，被告等迄今未向主管機關申報並公告公開收購，也未提出公開收購說明書，卻透過與不特定多數股東簽訂附條件股份買賣契約、再整批交割的脫法手段，試圖取得力晶投控20%以上股權，已違反證券交易法第43條之1第3項及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第11條第1項規定。

力晶 黃崇仁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

家族企業傳承最少要花3到5年 會計師籲先規畫兩件事

頂新魏家睽違8年重返台北101⋯伊藤忠全數出清股權！網狂刷：精心策劃

新聞中的法律／當心違約交割風險

Meta籌資950億美元 獲輝達、超微、博通支持

相關新聞

AI加速器貢獻明顯提升 法人調高聯發科獲利預估值

聯發科（2454）第3季財報遠優於預期，並再度上修人工智慧（AI）業務貢獻幅度，推升第4季營運可望更上一層樓，加上取得第二家客戶訂單，法人看好，2027年AI營收占比可望超越智慧手機，調高獲利預估值及目標價。

91APP 、幣安資安疑雲連環爆 需求升溫吸引資金轉進 這幾檔亮燈漲停

台股集中市場2日開低後一度大跌逾800點，櫃買市場則是開低走高翻紅，各類股表現，上市櫃資服股表現亮眼，華經（2468）、全景軟體（8272）、訊達（6140）、普鴻（6590）、東捷資訊（6697）、智聯服務（6751）、大世科（8099）等亮燈漲停。

有AI伺服器、沒電線也不行！缺電危機浮現 華新、大亞走強

台股2日一度大跌800點，而後逐步震盪走高，盤中跌點一度縮小至約百點，傳產族群相對抗跌。台達電（2308）日前在法說會中指出，電力短缺為AI資料中心擴建的瓶頸之一，電線電纜族群今漲勢強勁，上市指數大漲逾3%，榮星（1617）攻上漲停，華新（1605）上漲逾4%，大亞（1609）漲逾3%，億泰（1616）上漲2%。

弘塑展望佳 早盤逆勢走揚

半導體設備廠弘塑（3131）第3季業績已改寫單季新紀錄，法人認為，該公司本季營收表現有機會更上層樓，續攀歷史新高峰，同時，其明年營運展望持續大好。該公司今日早盤股價呈現逆勢走揚局面。

年關難過？高盛示警12月油價破百美元 台塑化應聲強漲

美國周二即將舉行期中選舉，但伊朗問題懸而未決，美國總統川普上周表示，和平談判正在進行，但仍指出期中選舉後可能恢復對伊朗發動攻擊。高盛也上修12月原油價格的預測，每桶將達105美元，超過先前預估的90美元。台塑化（6505）2日終止連八跌，股價重啟漲勢，盤中一度大漲逾5%，站上五日線。

期待「報」喜？富喬開低翻紅 4日公布財報聚焦獲利展望

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）布局高階材料有成，預計11月4日公布財報，資金聚焦獲利成長與穩健展望，富喬股價早盤急拉翻紅來到130.5元表現相對大盤強勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。