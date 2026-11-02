外部買家擬以136億搶20％股權 力晶投控今提告違法公開收購

力晶投控（5346）近期啟動10億元庫藏股計畫，市場同時傳出部分小股東發起「揪團賣股」，並計畫斥資136億元、集結逾20%股權爭取經營權。對此，力晶2日正式對林緯程等發起人及隱身幕後的「買家」採取法律行動，並籲請金融機構及主管機關關注不明金流是否涉及洗錢、開立履約帳戶是否合法，以及可疑境外鉅額資金介入台灣半導體產業鏈的動機。

力晶將於11月25日召開股東臨時會，全面改選7席董事與3席監察人，並討論修章引進獨董、設定審計委員會。這也是力晶集團創辦人黃崇仁7月31日辭世後，力晶首度改選董事與監察人，就爆發經營權爭奪戰。

力晶投控法務人員偕委任律師陳昭龍今日上午11時前往台北地檢署按鈴申告。力晶投控表示，被告等違法擬以136億元向不特定股東公開收購股票的期約程序清楚描述，籲請金融機構、主管機關與檢調深入了解，此筆鉅額資金的真實性、來源是否涉及洗錢、被告開立履約帳戶的合法性、境外金主介入經營意圖等疑點，以維護證券金融市場秩序及企業、投資人權益，也呼籲股東勿輕信違法話術，蒙受損失。

力晶投控指出，被告林緯程利用LINE社群、Google表單及透過華湧公司，製作預先用印的定型化股份買賣契約，寄送給不特定多數力晶投控股東，並慫恿小股東「集合起來，讓持股總數達到經營權的標準」，使有實力的買家以高於市場行情的每股50元收購，預定於50日內以總價逾136億元的對價，取得力晶投控20%股權。

陳昭龍指出，被告等迄今未向主管機關申報並公告公開收購，也未提出公開收購說明書，卻透過與不特定多數股東簽訂附條件股份買賣契約、再整批交割的脫法手段，試圖取得力晶投控20%以上股權，已違反證券交易法第43條之1第3項及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第11條第1項規定。