有AI伺服器、沒電線也不行！缺電危機浮現 華新、大亞走強

台股2日一度大跌800點，而後逐步震盪走高，盤中跌點一度縮小至約百點，傳產族群相對抗跌。台達電（2308）日前在法說會中指出，電力短缺為AI資料中心擴建的瓶頸之一，電線電纜族群今漲勢強勁，上市指數大漲逾3%，榮星（1617）攻上漲停，華新（1605）上漲逾4%，大亞（1609）漲逾3%，億泰（1616）上漲2%。

台達電董事長鄭平先前指出，電力基礎設施建置受法規、設備使用年限及投資報酬率等限制，跟不上AI基建擴張速度，恐成為AI發展重要挑戰。他表示，2026年，美國四大雲端服務供應商（CSP）資本支出規模估計較2022年增長4.7倍，同期間，美國電力公司資本支出卻只增加1.77倍。

由於AI基礎設施與電氣化需要大量的銅，銅供應短缺的預期心理推動今年銅價接近歷史高點，目前銅價仍維持在相對高檔。現有銅礦大多老舊、生產力也下降，多位礦業主管表示，新銅礦需要多年才能投產，因此銅是約束AI成長的關鍵。

電線電纜為重要電力供應的一環，華新先前表示，隨大型AI資料中心建置，從電力供應、輸配電設備到電網更新，都需要投入大量資本支出，電線電纜事業可望受惠需求。

海底電纜是華新布局能源產業的重要一環。隨著離岸風電持續發展，海底電纜成為風場電力輸送的關鍵設備。華新完成海纜廠建置後，將進一步朝認證、量產及承接風電計畫邁進，預計2028年全面投產。

大亞近年受惠台電強韌電網計劃，在手訂單滿檔，大亞表示，目前在手訂單約150億元，接單情況都相當不錯，此外，在AI資料中心建置大力發展下，推升科技建廠潮，大亞表示，國內晶圓龍頭大廠大部分的建廠用線都由大亞提供，每一個新建廠，至少都帶動5～6億元，甚至更多的線纜訂單量，訂單量較過去翻倍成長。