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旺宏37年前布局智慧製造 sNOVA獲IEEE里程碑認證

經濟日報／ 記者李孟珊／台中即時報導

旺宏（2337）37年前開發的sNOVA半導體智慧製造系統，獲國際電機電子工程師學會（IEEE）頒發「IEEE里程碑」（IEEE Milestone）認證，表彰其在1989年率先推動半導體生產無紙化、自動化與製程最佳化的貢獻。

旺宏董事長吳敏求2日出席2026年亞洲固態電路研討會（A-SSCC 2026）揭牌儀式，回顧當年返台創業，面對日本半導體稱霸全球，他選擇以電腦與統計技術取代傳統人工管理，開創台灣半導體製造競爭優勢，也讓台灣有能力做出世界最好的產品。

吳敏求表示，1989年從美國返台創辦旺宏時，日本是全球半導體產業霸主，當時全球前十大半導體公司有六家來自日本。日本企業之所以強大，關鍵在於員工高度紀律，以及嚴謹的製造管理能力。面對如此強勁的競爭對手，他思考的不是如何模仿日本，而是如何建立超越日本的製造能力。

「我當時想做的，就是盡可能消除人為的不確定性。」吳敏求指出，為降低人工操作及判斷所造成的變異，他決定利用電腦管理半導體生產流程，推動生產無紙化，建立sNOVA工業最佳化平台。

隨著生產流程全面電腦化，吳敏求發現系統可以蒐集大量製造數據，進一步思考如何讓數據發揮更大價值。於是，他找來清華大學統計領域人才，與半導體製程工程師共同合作，將統計分析導入生產管理，透過數據掌握製程變異、改善良率與品質，建立當時極具前瞻性的智慧製造模式。

根據IEEE里程碑碑文，旺宏1989年開發的sNOVA平台，率先實現半導體生產流程無紙化，帶來四項重大突破，包括縮短生產異常除錯時間、降低晶圓製程成本、提升產品品質，以及自動精準調整生產設備製程參數。IEEE並肯定這項技術及後續產業供應鏈自動化發展，促使台灣成為全球半導體生產的重要基地。

吳敏求強調，sNOVA的影響並不侷限於旺宏。他指出，後來其他半導體企業也延攬旺宏培養的人才，開發類似生產管理技術，讓相關經驗與能力逐步擴散至台灣半導體產業，成為台灣製造競爭力的重要基礎。

他以當前先進製程為例，當產業朝1奈米技術邁進，如何讓良率達到80%、90%，背後都需要高度精密的製程控制與數據分析能力。即使進入AI時代，這些技術仍是製造高效能晶片不可或缺的基礎。sNOVA不僅協助旺宏建立優異良率，更重要的是提升產品品質與可靠度，使公司得以在航太、醫療及其他高品質要求的應用市場建立競爭地位。

IEEE 2026年候任主席Jill Gostin在致詞中則說，旺宏最值得肯定的，不僅是成功開發一項技術，更是在市場需求尚未普及前，就預見未來並投入創新。將工程數據轉化為有意義的分析與決策，至今仍是科技創新的重要原則。

吳敏求強調，這次獲得IEEE里程碑認證，它證明了37年前他返台創業時的信念，台灣不僅有能力做出世界最好的產品，而且能將這項能力延續數十年。

旺宏 布局 半導體

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