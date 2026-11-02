弘塑展望佳 早盤逆勢走揚

半導體設備廠弘塑（3131）第3季業績已改寫單季新紀錄，法人認為，該公司本季營收表現有機會更上層樓，續攀歷史新高峰，同時，其明年營運展望持續大好。該公司今日早盤股價呈現逆勢走揚局面。

弘塑第3季合併營收為22.21億元，季增28.6％、年增幅度達48.7％，累計前三季合併營收為55.44億元，年增27%。該公司先前提到，預期下半年營運表現將優於上半年。

雖然弘塑持續擴大設備產能，但仍無法滿足客戶全部需求，該公司先前預估，整體訂單到2030年前可能都不會減少。為因應龐大訂單需求，弘塑除了本身積極增聘人力，也尋求增加具規模的組裝外包合作廠商。

弘塑提到，今年以邏輯製程相關設備訂單增幅較大，明年訂單量又比今年更多。今年增加二期廠區的產能，接下來還會繼續擴產，因為明年與後年的客戶需求還是很大，而且是逐年上升。