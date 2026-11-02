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年關難過？高盛示警12月油價破百美元 台塑化應聲強漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
高盛因原油供應中斷風險升高，將2026年12月布蘭特原油價格預測由每桶90美元調高至105美元。路透
高盛因原油供應中斷風險升高，將2026年12月布蘭特原油價格預測由每桶90美元調高至105美元。路透

美國周二即將舉行期中選舉，但伊朗問題懸而未決，美國總統川普上周表示，和平談判正在進行，但仍指出期中選舉後可能恢復對伊朗發動攻擊。高盛也上修12月原油價格的預測，每桶將達105美元，超過先前預估的90美元。台塑化（6505）2日終止連八跌，股價重啟漲勢，盤中一度大漲逾5%，站上五日線。

國際油價近日持續向上墊高，布蘭特原油期貨一度觸及每桶118美元，不過今日回落至110美元附近，下跌逾2%。美伊戰爭一直無法解決，伊朗及中東各地都憂心，川普與以色列總理內唐亞胡可能計劃在美國周二投票結束後，對伊朗發動新一波大規模攻勢。伊朗軍方警告，若美以再次發動攻擊，戰火將蔓延至範圍大得多的區域。

對此高盛也調高原油價格預測，預估2026年12月布蘭特油價將達每桶105美元，高於先前預測的90美元。高盛指出，中東與俄烏衝突，加上全球地緣政治分裂加劇，都使原油供應面臨高度中斷風險，同時將2027年布蘭特原油均價預測由每桶80美元調升至88美元。

儘管國際原油價格走高，將推升台塑化原油採購成本，但柴油市場供給緊張，有利支撐成品油售價。法人認為，台塑化柴油外銷比重高，只要柴油價格漲幅高於原油成本增幅，煉製利差可望維持高檔。

先前川普於10月9日宣布與俄羅斯總統普丁達成柴油供應協議，美國財政部同日核發臨時許可，放寬俄羅斯柴油銷售、交付及進口相關限制，效期至2027年4月7日。

不過，台塑化指出，俄羅斯煉油廠受損嚴重，短期內仍難以大幅增加柴油供給，全球柴油供應吃緊局面尚未扭轉。觀察新加坡柴油裂解價差，儘管美國放寬俄羅斯柴油交易限制，但裂解價差10月以來仍處於每桶60美元附近的高檔水準，顯示柴油供需緊張情況未明顯緩解。

台塑化日前指出，第4季進入全球煉油廠密集檢修期，柴油供給減少，加上歐美進入取暖用油需求備貨旺季，但中東與俄羅斯煉廠仍難以恢復運轉，大西洋柴油基本面保持強勁，歐洲各國也將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔。

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