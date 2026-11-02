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聯發科反彈 台股盤中跌幅收斂下跌約400點

中央社／ 台北2日電

美股半導體族群上週五重挫，台積電ADR股價大跌5.95%。台股開盤後下跌逾800點，失守45000點大關，隨後跌幅收斂在45000點關前震盪。至10時40分，台股加權指數下跌364點，報44846點，成交值約新台幣4297億元。

權值股台積電盤中跌幅收斂，下跌約40元，在2330元上下整理；聯發科今天率先領軍反彈，最多上漲155元至4070元；台達電開盤下挫80元至1255元，早盤一度拉升翻紅，隨後呈現盤下弱勢整理。電子族群中以印刷電路板（PCB）、載板、封測等相對強勢，吸引中長線資金進場。

市場資金持續轉進傳產族群，台塑四寶今天股價齊揚，其中台塑化盤中大漲半根停板，台塑、南亞、台化也都翻紅；航空三雄、自行車族群也逆勢紅盤表現。

永豐金投顧分析，目前台股已跌破半年線約45339點，年線在38600點，與半年線靠近的45000點關卡將是這一波台股多空的重要分水嶺。統計從1990年以來，在多頭格局中跌破半年線有6次，其中4次在1個月內就站回；另有2次收不回半年線，1個多月內殺到年線，之後後市明顯走弱。

永豐金投顧認為，上述2次跌破半年線收不回，都發生在基本面轉差的時期，目前台股企業獲利仍在上修，推測迅速站回半年線的機率較高。另外要觀察融資餘額，如果提早出場表示市場相對恐慌，出現賣壓多殺多，半年線止跌的機率將更高。

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