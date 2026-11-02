台表科財報公布倒數 光通訊訂單獲利挹注受關注

PCB族群相關PCBA/SMT廠台表科（6278）預計2日公布財報，財報公布倒數之際，光通訊訂單獲利挹注同步受關注，台表科早盤股價拉高至257元後一度翻黑下跌至242元，隨後跌幅收斂至0.59%。

法人持續看好台表科光通訊應用成長，台表科也長期受惠記憶體需求，並承接美系大廠訂單，今年隨著DDR記憶體模組出貨暢旺與相關業務需求強勁相關營收占比可望提升。台表科統計，去年記憶體占營收比重約15%。

台表科在2025年SMT產線擴增至240條線，較2024年約230條線提升，擴增包含越南廠增加3條線，以及大陸合肥、印度廠分別各增4條線，應對車用與網通、市場產能布局調度、基地台網通等不同需求，近期持續推進越南廠區等擴充計畫。