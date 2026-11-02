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期待「報」喜？富喬開低翻紅 4日公布財報聚焦獲利展望

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
富喬董事長張元賓。圖：公司提供
富喬董事長張元賓。圖：公司提供

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）布局高階材料有成，預計11月4日公布財報，資金聚焦獲利成長與穩健展望，富喬股價早盤急拉翻紅來到130.5元表現相對大盤強勢。

富喬營運穩健也吸引資金買盤，公告數據顯示，股東之一的安聯台灣科技證券投資信託基金9月15日大買6,843張，持股增至7.8%。

富喬持續優化產品組合，應對AI帶動高階電子級玻纖布需求⼤幅成⻑，公司積極調整與擴充高階產能有助營運，下半年高階產品比重將持續上升。

談到市場動態，富喬董座張元賓之前於股東會受訪提到，近期M6等級應用在低軌衛星的E級玻纖布因供不應求，出貨量增加且產品價格也因應市場發展而調升。他說，隨著新世代AI伺服器與高速交換器規格升級，加速推升PCB上游材料升級和需求，下半年次世代LowDK2（高頻高速低耗損材料）產品出貨比重將持續上升，其Low DK2的高附加價值，將進一步優化產品組合，並推升整體營收與獲利。

此外，應用於載板的Low CTE產品，客戶需求強烈。富喬指出，目前該公司生產學習曲線仍在進行優化，以期待未來提高市場滲透率。針對M9等級的石英布材料，富喬也已研製成功，配合客戶未來「China +1」需求，將進行相關認證程序。

富喬財報顯示，第2季稅後純益8.43億元創新⾼，單季EPS 1.45元，累計上半年EPS達2.24元，已賺贏去年全年。富喬先前泰國新廠動土典禮，正擴展東南亞 AI 與低軌衛星關鍵材料布局。

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