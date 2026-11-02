雲林躍升半導體科技重鎮 國產建材實業斗南廠成為科技建廠強力後盾

全球AI浪潮來襲，繼半導體封裝測試大廠矽品精密於2025年啟動中科虎尾園區廠房建設後，近期再加碼千億元投資斗六新廠，加上南亞科（2408）有意在雲林產業園區興建12吋晶圓廠，帶動產業發展動能，讓雲林躍升為半導體科技重鎮。

國產建材實業（2504）斗南廠，擁有低碳高端混凝土優勢，過去協助上銀科技（2049）、允強實業（2034）等快速建廠，近期則供應記憶體封測大廠福懋科技（8131）五廠、豐泰企業（9910）新建廠房，以及雲林縣立田徑場、台大雲林分院虎尾院區二期，成為科技建廠與重大建設的強力後盾。

國產建材實業斗南廠廠長方銜尉表示，斗南廠位於國道一號斗南交流道旁，供應範圍涵蓋整個雲林縣，可往南支援嘉義廠，近年因科技擴廠效應，房市熱絡發展，重大建設也跟上腳步，混凝土需求穩定成長，供應佔比分別為房建41%、廠房29%、公共工程25%。

因應低碳永續ESG趨勢，國產建材實業近年積極推動低碳創新，進一步提出「精緻砂石、精緻粉體」的低碳高端混凝土產品策略。

在精緻砂石策略方面，採用品質優異的砂石原料，除了吸水率與洛杉磯磨損率等數據表現相當傑出外，在砂石製程上特別在破碎的最後一道程序，增加高轉速錐碎機，進行砂石整形工藝成為精緻砂石，可降低水泥與膠結材使用，讓混凝土抗壓性更強，緻密度更高，並擁有更佳的工作性與耐久性。

在精緻粉體策略方面，除優化粉體原料的最佳配方比外，還特別採用精緻爐石粉，減碳幅度最高可達約50%，且水化後具良好強度表現，有助於全面開發各類低碳高端混凝土產品，現已經成為全台各地重大建設與科技建廠的強力後盾。

以廠房來說，雲林擁有中科虎尾園區、雲林科技工業區、絲織工業區、斗六工業區等，儼然是中台灣科技走廊。過去受惠台商回流，帶動科技廠房興建需求，包括中科虎尾園區的台灣立期科技、銘安科技、元翎精密工業（4564）及雲林科技工業區的上銀科技三廠二期廠房、允強實業斗六二廠、正新輪胎（2105）斗六廠等，都是國產建材實業斗南廠的混凝土供應實績。

除了科技建廠，國產斗南廠也持續深耕在地企業需求。過去曾供應豐泰文教基金會綠園區，近期則承接豐泰企業HQ廠區Z棟廠房新建工程，混凝土需求約2萬立方米。

另外，記憶體封裝大廠福懋科技在斗六工業區新建五廠，混凝土需求約3萬多立方米，預計2026年下半年試量產，未來可應用於AI伺服器所需的記憶體模組。此外，國產斗南廠也供應國紡斗六廠房、愛迪歐新建廠房及欽大玻璃斗南廠房等工程，展現服務在地產業建設的供應實力。

而矽品精密二期近期在雲林科技工業區興建斗六新廠，混凝土需求估計2萬立方米，還有台塑集團旗下的南亞科，打算優先啟動在雲林產業園區興建全新的12吋晶圓廠，切入次世代動態隨機存取記憶體(DRAM)及客製化DRAM，將帶來龐大混凝土需求，也是國產斗南廠未來積極爭取的目標。

隨著科技大廠進駐，帶動就業與產業發展，也為雲林在地房市注入成長動能。斗六、虎尾及斗南構成雲林重要的「金三角」生活圈，國產建材實業斗南廠過去在斗六供應透天與大樓建案「永聖朱丹灣」、冠越建設「金陶囍」透天系列，以及斗南指標建案「合總君悅」等，累積豐富的建案供應實績。

目前，供應熱區則是以虎尾高鐵特區為主。受惠於矽品精密一期進駐中科虎尾園區，帶動區域建設與住宅推案升溫，包括「鋐大麗緻」、「冠越大於」、「晶硯麗禧」等指標建案，均由國產斗南廠供應。

此外，麗寶建設取得雲林縣虎尾鎮大學段土地，基地鄰近雲林高鐵站及台大雲林分院，其中第一期A案大樓新建工程，混凝土需求約5萬立方米，也由國產斗南廠積極供應中。

豐泰企業HQ廠區Z棟廠房新建工程由斗南廠供應。國產建材實業提供